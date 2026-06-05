FOTO: Valsts policija
FOTO: Valsts policija
Valsts policija

Skolēni jau gatavojās mājupceļam, kad atklājās satraucošs fakts par autobusu šoferiem 0

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LETA
15:08, 5. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Trīs autobusu vadītāji, kuri bija norīkoti pēc Jauniešu deju svētkiem Liepājā nogādāt mājās Tukuma novada skolēnus, zaudējuši darbu pēc tam, kad policija konstatēja, ka viņi atrodas alkohola reibumā. Pēc incidenta bērnu nogādāšanai mājās steidzami tika piesaistīti citi šoferi.

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Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā Valsts policijā (VP) saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka trīs autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā.

VP pārbaudīja informāciju un apstiprinājās, ka šoferi, kuriem pēc tam būtu bijis jāved bērni mājās, atradās alkohola reibumā.
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Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus.

VP norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nebija reibumā.

Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos Baiba Pļaviņa (LRA) aģentūrai LETA apstiprināja, ka pieķertie bija Tukuma novada pašvaldības algotie skolēnu autobusu vadītāji. Viņi pēc incidenta atbrīvoti no darba.

Pļaviņa sprieda, ka atrast vadītājus skolēnu transportam nav viegli, tāpēc, piemēram, esošie šoferi nereti ir pirmspensijas vecumā. Taču līdz mācību gada sākumam pašvaldība cer nokomplektēt autobusu vadītāju rindas.

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