Taukaini mati? Vienkārši padomi, kā atjaunot matu svaigumu un apjomu 0
Vai no rīta mazgājat matus, bet jau vakarā tie izskatās pieplakuši un pie saknēm taukaini? Šī ir izplatīta problēma, ar ko saskaras daudzas sievietes, taču ar pareizu kopšanu un ikdienas paradumiem taukainību var kontrolēt un atgūt matiem svaigumu un apjomu.
Kāpēc mati kļūst taukaini?
Matos esošā eļļa jeb sebums ir dabīga viela, ko ražo galvas ādas tauku dziedzeri. Tā aizsargā ādu un matus no izžūšanas un ārējiem faktoriem. Neliels sebuma daudzums ir pilnīgi normāls un pat nepieciešams, taču problēmas rodas, ja eļļa tiek ražota pārmērīgi lielā daudzumā.
Piemēram, plāni mati parasti kļūst taukaini daudz ātrāk nekā biezi mati.