Kāpēc 70. un 80. gados cilvēki jutās laimīgāki? Septiņi paradumi, kurus vērts ieviest savā ikdienā 0
Daudzi ar nostalģiju atceras 20. gadsimta 70. un 80. gadus, uzskatot, ka tolaik cilvēki bija laimīgāki. Iespējams, noslēpums slēpjas ne tikai pašā laikmetā, bet arī vienkāršos ikdienas paradumos, kas palīdzēja mazināt stresu un vairāk novērtēt ikdienas sīkumus.
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Mileniāļi, kuri piedzīvoja 80. gadu beigas, daudzus no šiem paradumiem, visticamāk, atceras no bērnības.