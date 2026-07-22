DZĪVES GUDRĪBA . Laimīga dzīve ir tik vienkārša. Cilvēki paši to nejēdzīgi sarežģī, jo nezina, kas ir laime.   Heincs Konzaliks
DZĪVES GUDRĪBA . Laimīga dzīve ir tik vienkārša. Cilvēki paši to nejēdzīgi sarežģī, jo nezina, kas ir laime.   Heincs Konzaliks
DZĪVES GUDRĪBA . Laimīga dzīve ir tik vienkārša. Cilvēki paši to nejēdzīgi sarežģī, jo nezina, kas ir laime.   Heincs Konzaliks

Kāpēc 70. un 80. gados cilvēki jutās laimīgāki? Septiņi paradumi, kurus vērts ieviest savā ikdienā 0

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LA.LV
14:18, 22. jūlijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Daudzi ar nostalģiju atceras 20. gadsimta 70. un 80. gadus, uzskatot, ka tolaik cilvēki bija laimīgāki. Iespējams, noslēpums slēpjas ne tikai pašā laikmetā, bet arī vienkāršos ikdienas paradumos, kas palīdzēja mazināt stresu un vairāk novērtēt ikdienas sīkumus.

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Mileniāļi, kuri piedzīvoja 80. gadu beigas, daudzus no šiem paradumiem, visticamāk, atceras no bērnības.

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