Viņas vienmēr palīdz citiem: četras zodiaka zīmes, kas nespēj pateikt “nē” 0
Daži cilvēki vienmēr steidz palīdzēt citiem, pat ja tas nozīmē atstāt novārtā savas vajadzības. Astrologi norāda, ka ir zodiaka zīmes, kurām ir īpaši grūti pateikt “nē”, un tas bieži noved pie emocionāla izsīkuma.
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Lukašenko “paslīdējusi” mēle: runa ir par specvienībām, kas izvietotas uz robežas
Izdevums “Harper’s Bazaar” raksta, ka šīs zīmes nereti baidās no konfliktiem un cenšas izpatikt visiem. Taču robežu neievērošana var radīt neapmierinātību un nogurumu.