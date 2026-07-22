Foto: DPA/Scanpix

Vai tavas privātās ziņas tiks pārbaudītas? Eiropas Savienība pieņēmusi jaunus noteikumus 0

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LETA
17:05, 22. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Vairākus mēnešus pēc iepriekšējās vienošanās termiņa beigām Eiropas Savienība (ES) vienojusies par jauniem noteikumiem privātās sarakstes masveida kontrolei ziņojumapmaiņas platformās, lai apkarotu bērnu pornogrāfiju, aģentūru DPA trešdien informējuši diplomāti.

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Saskaņā ar jaunajiem pagaidu noteikumiem, par ko vienojušās dalībvalstis, ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējiem ES, apejot bloka normas par datu aizsardzību, atkal būs atļauts kontrolēt privāto saraksti, meklējot norādes uz bērnu pornogrāfiju.

Tomēr tas neattieksies uz šifrētajiem ziņojumiem.

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Kompromisa priekšlikumu šajā jautājumā iepriekš atbalstīja Eiropas Parlaments (EP).

Iepriekšējā pagaidu vienošanās aprīlī pārstāja darboties, jo ES nespēja laikā panākt vienošanos par jauniem noteikumiem.

Vienošanos līdz ceturtdienai vēl rakstiski oficiāli jāapstiprina dalībvalstu valdībām, un tā būs spēkā līdz 2028. gada aprīlim, kamēr ES turpinās izstrādāt ilgtermiņa risinājumu.

Atkāpi no ES datu aizsardzības normām gadiem ilgi asi kritizējuši privātās dzīves neaizskaramības aizstāvji, kas uzskata, ka visaptveroša privātās sarakstes kontrole ir nevēlama masveida izsekošana un maz ko dos bērnu aizsardzībai.

Saskaņā ar jaunajiem pagaidu noteikumiem tādiem uzņēmumiem kā “Microsoft” (“Outlook”), “Google” (“Gmail”) vai “Meta” (“Instagram”) būs ļauts brīvprātīgi izmantot programmatūru bērnu pornogrāfijas attēlu vai videoierakstu automātiskai meklēšanai.

Taču ziņot par atradumiem tiesībsargāšanas iestādēm uzņēmumi varēs tikai pēc uzieto norāžu manuālas pārbaudes, lai nepieļautu, ka kāds kļūst par aizdomās turamo datora kļūdas dēļ.

Tajā pašā laikā šifrētie ziņojumi tādās lietotnēs kā “WhatsApp” vai “Signal” netiks kontrolēti.

Atšķirībā no sākotnējās pagaidu vienošanās, kas bija spēkā līdz aprīlim, vairs nebūs atļauts izmantot viedtālruņos vai datoros instalētu programmatūru satura kontrolei pirms tā nošifrēšanas un nosūtīšanas.

Pagaidu vienošanās bijušas nepieciešamas, jo ES joprojām nevar vienoties par ilgtermiņa tiesisko regulējumu bērnu aizsardzībai tīmeklī.

2022. gadā Eiropas Komisija (EK) ierosināja uzlikt ziņojumapmaiņas platformām par obligātu pienākumu uzraudzīt materiālus, kuros attēlota bērnu seksuālā izmantošana.

Taču ES dalībvalstis un EP deputāti joprojām par šo ierosinājumu debatē.

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