“Viņi ir neprognozējami!” Eksperte par biedējošu cilvēku grupu un satraucošu tendenci sabiedrībā 0
LDDK viceprezidente, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore un Bauskas novada domes deputāte (LA) Ināra Pētersone TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda bažas par Eiropas Savienības spēju ātri pieņemt lēmumus drošības jautājumos, kā arī par sabiedrības daļu, kas kļūst uzņēmīga pret radikālām idejām un propagandu.
Pētersone norādīja, ka situācijās, kad nepieciešama ātra reakcija, Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas process nereti ir pārāk lēns. Viņasprāt, ilgstoša apspriešana un birokrātiski procesi var radīt riskus laikā, kad drošības izaicinājumi kļūst arvien nopietnāki.
Viņa uzsvēra, ka sabiedrībā jau vairākus gadus bija vērojams satraukums par iespējamiem kara draudiem, tomēr risinājumu meklēšana Eiropas līmenī bieži notiek pārāk gausi.
Runājot par cilvēkiem, kuri iesaistās agresīvu ideoloģiju atbalstīšanā, Pētersone skaidroja, ka viņus var ietekmēt dažādi dzīves apstākļi, iepriekšējā pieredze un informācijas vide. Viņa uzsvēra, ka tas nenozīmē slimību vai kādu fizisku trūkumu, bet gan noteiktu domāšanas un uztveres veidošanos.
Pēc viņas domām, šāda sabiedrības daļa var būt grūti prognozējama, jo cilvēki, kuri gatavi iesaistīties radikālās aktivitātēs, var kļūt par viegli ietekmējamu instrumentu citu mērķu sasniegšanai.
Pētersone uzsvēra, ka īpaši svarīgi ir stiprināt sabiedrības noturību pret manipulācijām un nepieļaut situācijas, kurās cilvēki tiek izmantoti ideoloģisku mērķu īstenošanai.