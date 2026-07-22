Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Magnific.com

91 gada vecumā pie stūres izraisīja nāvējošu avāriju, notriecot jaunieti – tiesa lēmusi par sodu 0

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LETA
16:14, 22. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Augstākajai tiesai (AT) atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, stājies spēkā divu gadu cietumsods 94 gadus vecam autovadītājam par traģisku avāriju Rīgā, Torņakalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete, aģentūru LETA informēja AT.

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AT secināja, ka kasācijas sūdzībā paustie argumenti pēc būtības ir vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtotu izvērtēšanu un neapmierinātību ar apelācijas instances tiesas secinājumiem par apsūdzētajam noteikto sodu.

Līdz ar to sūdzība nav pamatota ar juridiskiem, bet gan faktiskiem apsvērumiem, tāpēc AT atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību.

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Rīgas pilsētas tiesa vīrietim iepriekš piesprieda trīs gadus un sešus mēnešus cietumā un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.

Izskatot apsūdzētā apelācijas sūdzību, Latgales apgabaltiesa konstatēja papildu atbildību mīkstinošu apstākli – vainīguma atzīšanu un izdarītā nožēlošanu. Tādēļ tiesa atcēla pirmās instances spriedumu daļā par sodu un samazināja piespriestās brīvības atņemšanas ilgumu.

Ar Latgales apgabaltiesas spriedumu vīrietis sodīts ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Jau ziņots, ka 2023. gada 9. decembrī Jelgavas ielā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā tobrīd 91 gadu veca vīrieša vadītais transportlīdzeklis uz neregulējamas gājēju pārejas uzbrauca 2007. gadā dzimušai jaunietei, kura no gūtajām traumām mira, un pēcāk uz ietves uzbrauca citam jaunietim un iebrauca atpūtas soliņā.

Tiesa atzina, ka vīrietis, vadot transportlīdzekli, neievēroja un neizpildīja Ceļu satiksmes noteikumu prasības, nerīkojās tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas, kā arī nedarīja visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie – gājēji.

Apsūdzētais savlaicīgi nesamazināja braukšanas ātrumu un neapturēja transportlīdzekli pirms gājēju pārejas, bet turpināja braukt uz priekšu un nedeva ceļu gājējai, kura tajā brīdī šķērsoja brauktuvi un kurai bija iešanas priekšroka.

Autovadītājs negadījuma brīdī nebija reibumā un viņam bija derīga transportlīdzekļa vadītāja medicīniskā izziņa.

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