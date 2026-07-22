Krievija sper negaidītu soli un iesaistās Lietuvas tiesvedībā pret Baltkrieviju 2
Krievija pirmdien oficiāli pievienojusies kā trešā puse Lietuvas 2025. gadā ierosinātajā tiesvedībā pret Baltkrieviju saistībā ar migrantu nogādāšanu pāri robežai, ziņo “lrytas.lt”.
Par to paziņojusi Krievijas Ārlietu ministrija, norādot, ka Maskava iesaistās procesā, kas notiek saskaņā ar protokolu par migrantu nelikumīgu pārvietošanu, kurš papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret starptautisko organizēto noziedzību.
Atbilstošā deklarācija iesniegta Starptautiskajā Tiesā (ST) Hāgā un publicēta tiesas tīmekļa vietnē.
Krievija savā pieteikumā apgalvo, ka pastāvot mēģinājumi “izkropļot starptautisko līgumu būtību”, lai izmantotu tiesiskus procesus kā “juridisku ieroci” pret ģeopolitiskiem pretiniekiem.
Maskava norādījusi, ka šāda pieeja esot kaitīga starptautisko tiesību pamatiem un varot novest pie starptautisko tiesu politizācijas.
Krievijas Ārlietu ministrija skaidro, ka dalība lietā esot nepieciešama, lai “saglabātu stabilu un taisnīgu starptautisko līgumu interpretāciju” un nepieļautu pārāk plašu to piemērošanu.
Lietuva vērsās tiesā pret Baltkrieviju migrantu krīzes dēļ
Lietuvas Ārlietu ministrija 2025. gada maijā paziņoja, ka valsts vērsusies Starptautiskajā Tiesā pret Baltkrieviju saistībā ar Minskas režīma lomu migrantu krīzes izraisīšanā uz abu valstu robežas.
Lietuvas valdība vēlas panākt Baltkrievijas atbildību par masveida migrantu plūsmas organizēšanu uz Lietuvu.
toreiz paziņoja Lietuvas Ārlietu ministrija.
Lietuva norāda, ka kopš 2021. gada tā saskaras ar ievērojami pieaugošu migrantu skaitu no Baltkrievijas teritorijas.
Pēc Lietuvas amatpersonu teiktā, valsts iestāžu savāktie pierādījumi liecina, ka Baltkrievijas režīms bijis tieši iesaistīts migrantu plūsmu organizēšanā un novirzīšanā uz Lietuvas robežu.
Lietuva arī apgalvo, ka Baltkrievijas robežsardze ignorējusi atkārtotus aicinājumus sadarboties un nav sniegusi nepieciešamo palīdzību situācijas risināšanā.
Pēc Lietuvas oficiālajiem datiem kopš migrācijas krīzes sākuma 2021. gadā Lietuvas robežsargi valstī nav ļāvuši nelikumīgi iekļūt vairāk nekā 23 tūkstošiem cilvēku.
Sagatavots pēc ārvalstu preses materiāliem.