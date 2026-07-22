Lietusgāzes un pērkona negaiss tuvojas Latvijai – sinoptiķi nosauc reģionus, kuri tiks skarti visvairāk 3
Ceturtdien gan naktī, gan dienā Kurzemes lielākajā daļā līs, vietām gaidāms stiprs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidkurzemes novadā un Liepājā.
Latvijas centrālajā un austrumu daļā tuvākajā diennaktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Visā valstī būs daudz mākoņu, naktī dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +8..+14 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz +16..+21 grādam.
Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr dienā caur mākoņiem uzspīdēs saule. Iespējams īslaicīgs lietus. Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra būs +14 grādi naktī un +19 grādi pēcpusdienā.