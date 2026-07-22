Foto: Getty Images/AFP/Scanpix

Tramps satricina Irānu ar draudiem: par katru uzbrukumu sekos smags trieciens 0

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LA.LV
17:37, 22. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien atkārtoti izteica draudus vērsties pret Irānas infrastruktūru, paziņojot, ka ASV uzbruks kādam tiltam vai elektrostacijai ikreiz, kad Teherāna vērsīsies pret kuģiem Hormuza šaurumā, ziņo “Reuters”.

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“Katru reizi, kad Irānas Islāma Republika šaus uz kuģi Hormuza šaurumā – neatkarīgi no tā, vai tas būs ar raķeti, dronu vai kādu citu ieroci – Amerikas Savienotās Valstis bombardēs un iznīcinās vienu tiltu vai elektrostaciju, tostarp tādas, kas atrodas blakus Teherānas galvaspilsētai vai pašā pilsētā,” Tramps rakstīja savā platformas “Truth Social” ierakstā.

ASV un Irāna pēdējā laikā pastiprinājušas savstarpējos uzbrukumus pēc tam, kad pagājušajā mēnesī noslēgtā pagaidu pamiera vienošanās sāka sabrukt. Vienlaikus pieaug cīņa par kontroli pār Hormuza šaurumu, radot risku, ka konflikts var atkal pāraugt plaša mēroga karadarbībā.

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Vairāki starptautisko tiesību eksperti un pasaules līderi kritizējuši Trampa draudus vērsties pret Irānas tiltiem un elektrostacijām, norādot, ka starptautiskās tiesības aizliedz uzbrukumus civiliem objektiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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