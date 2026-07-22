“Ar runāšanu vien nepietiek!” Liepnieks asi vērtē premjera darbu, bet izceļ arī pozitīvo pusi 0
Politisko procesu apskatnieks un rakstnieks Jurģis Liepnieks TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda skepsi par premjera rosināto NVO sektora analīzi, norādot, ka ar problēmu identificēšanu vien nepietiek – sabiedrība sagaida arī konkrētus lēmumus.
Liepnieks uzsvēra, ka premjers bieži norāda uz dažādām nepilnībām valsts pārvaldē, taču līdz šim neesot sekojuši pietiekami konkrēti risinājumi. Viņaprāt, valdības vadītāja uzdevums ir ne tikai publiski runāt par problēmām, bet arī pieņemt lēmumus un panākt rezultātus.
Kā piemēru viņš minēja atlikto informācijas tehnoloģiju iepirkumu, norādot, ka arī pēc vairākkārtējas pārcelšanas būtiski rezultāti vēl nav redzami.
Liepnieks pauda cerību, ka arī NVO finansējuma izvērtēšana neapstāsies pie analīzes vien, bet noslēgsies ar konkrētiem lēmumiem. Viņš piebilda, ka līdzīgu rīcību sabiedrība sagaida arī citos valdībai svarīgos jautājumos.