“Pat biļete uz Dona koncertu maksāja 50 eiro!” Kultūras baudītāji vairs nespēj “pavilkt” biļešu cenas uz pasākumiem Pierīgā 0
Cenu kāpumu cilvēki izjūt ne tikai pārtikas veikalos, degvielas uzpildes stacijās un pie skaistumkopšanas kabinetu durvīm. Arvien biežāk nākas rūpīgi pārdomāt arī to, vai ģimenes budžets ļauj apmeklēt koncertu, teātra izrādi vai citu kultūras pasākumu.
Plašu diskusiju sociālajā tīklā “Facebook” izraisījis Ingas Zvirbules ieraksts par rudenī gaidāmo Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertu. Programmā pieteikta Marija Naumova, Linda Leen, Vidzemes kamerorķestris un citi mākslinieki.
Sākotnēji sieviete apsvērusi iespēju koncertu apmeklēt kopā ar ģimeni. Pasākums notiekot tuvu mājām, tādēļ nebūtu jātērē laiks un nauda, braucot pāri pusei Latvijas. Tomēr ieceri nācies atlikt, ieraugot biļešu cenas.
Četru cilvēku ģimenei vakars koncertā izmaksātu 180 eiro, neskaitot citus iespējamos izdevumus. “Pat ja koncertā it kā nekas daudz nav jāredz, tomēr maksāt 180 eiro roka neceļas. Uzskatu, ka tas ir dārgi pret mūsu ienākumiem,” viņa secina.
Ieraksts izraisījis aktīvu viedokļu apmaiņu. Vairāki komentētāji atzīst, ka kultūras pasākumu apmeklēšana visai ģimenei kļuvusi par nopietnu finansiālu lēmumu.
“Lai aizietu ar ģimeni pabaudīt kultūru, būtu jāšķiras no 150 līdz 180 eiro. Tas nav maz, pat ja esam trīs. Bet ja ģimene ir lielāka? Kultūra Latvijā ir kļuvusi par bagāto privilēģiju,” uzskata Vineta.
Arī kāda Salaspils iedzīvotāja pauž rūgtumu par to, ka vietējiem iedzīvotājiem koncertzālē notiekošie pasākumi cenas dēļ var palikt nepieejami. “Salaspils koncertzālē salaspilietim iespēja aiziet nav. Renovēja un cēla veselu mūžību, mūsu nodokļi lidoja iekšā un ārā. Tādu naudu par biļetēm netaisos un nevaru samaksāt,” raksta Mārīte.
Savukārt Artis atzīst, ka ar visu ģimeni šo pasākumu apmeklēt nevarētu, jo kopējā summa pārsniegtu 250 eiro. Tādēļ ģimene vienkārši izvēloties citus pasākumus. “Negribiet — neejiet!” viņš piebilst, norādot, ka skatītājiem tomēr ir izvēle.
Daļai komentētāju īpaši nesaprotams šķiet tas, ka augstas cenas noteiktas koncertam ar Latvijā labi zināmiem vietējiem māksliniekiem. “Te pat vietējie mākslinieki, kuri nav ieradušies ne no Austrālijas, ne Amerikas, bet cenas astronomiskas,” raksta Daira.
Citi atceras, ka arī teātru biļešu cenas jau iepriekš radījušas izbrīnu.
“Kad uzzināju, ka Nacionālajā teātrī biļetes uz izrādi maksā no 45 eiro, biju šokā. Es principā tādas cenas nemaksāju, jo neuzskatu tās par adekvātām,” savu nostāju pauž Baiba.
Diskusijā izskan arī salīdzinājumi ar kultūras pasākumiem ārvalstīs. Inga norāda, ka Eiropas pilsētās viena pasākuma biļešu cenu amplitūda mēdz būt ļoti plaša — līdzās dārgām vietām iespējams atrast arī ievērojami lētākas.
Viņa min piemēru, ka operas biļete Stokholmā otrā balkona pirmajā rindā savulaik maksājusi 13 eiro, kamēr citviet par līdzīgu pieredzi prasīti vairāki desmiti vai pat simti eiro.
Ne visi diskusijas dalībnieki piekrīt, ka biļešu cenas ir nepamatoti augstas. Vairāki cilvēki aicina paskatīties uz pasākuma izmaksām no organizatoru un mākslinieku skatpunkta. Sanita norāda, ka no biļešu ieņēmumiem jāsedz koncertzāles izdevumi, darbinieku atalgojums, mākslinieku honorāri un nodokļi.
Arī Ivars atgādina, ka pasākuma cenu veido ne tikai solistu honorāri. Jāmaksā gaismotājiem, skaņotājiem, pavadošajiem mūziķiem, jāsedz telpu, transporta, tehnikas un mēģinājumu izmaksas, kā arī nodokļi.
Kāda komentētāja piebilst, ka Salaspils koncertzāle ir salīdzinoši maza. Tas nozīmē, ka pasākuma izmaksas jāsedz ar mazāku pārdoto biļešu skaitu.
Viens no diskusijas dalībniekiem pat veicis aptuvenu aprēķinu. Pēc viņa aplēsēm, pilnībā izpārdotas zāles biļešu ieņēmumi varētu būt aptuveni 27 000 eiro. Taču no šīs summas vēl jāatskaita mākslinieku honorāri un transports, koncertzāles uzturēšana, uzkopšana, mārketings, nodokļi, autoratlīdzības un citi izdevumi.
Viņa secinājums — organizatoriem, iespējams, nemaz nepaliek tik liela peļņa, kā sākotnēji varētu šķist.