Foto: REUTERS/Scanpix

“Situācija ir katastrofāla, degvielas nepietiek pat kaujas tehnikai!” Ukraina atstāj Krieviju bešā 0

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LA.LV
18:11, 22. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas karaspēks frontē Ukrainā saskaras ar nopietniem degvielas piegāžu traucējumiem un ierobežojumiem tehnikas uzpildīšanai.

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Krievijas karavīri, kas atrodas frontē Ukrainā, pēc vairākiem veiksmīgiem Ukrainas uzbrukumiem Krievijas degvielas infrastruktūrai sākuši saskarties ar nopietnām degvielas piegāžu problēmām un ierobežojumiem tās izmantošanā.

Par to, atsaucoties uz laikrakstu “Verstka”, ziņo “Dialog.UA”. Informācija iegūta no vairāku mobilizēto un līgumkaravīru stāstītā.

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Viņi norāda, ka problēmas skar ne tikai personīgā transporta un ģeneratoru uzpildi, bet arī militāro tehniku.

Viens no Krievijas karavīriem situāciju ar degvielu raksturojis kā “katastrofālu”, norādot, ka tās nepietiek pat militārās tehnikas uzpildīšanai. Pēc viņa teiktā, iepriekš degviela tika piešķirta tādā daudzumā, lai varētu izpildīt noteiktos uzdevumus, taču tagad ieviesti ierobežojumi – ne vairāk kā 20 litri vienai automašīnai dienā.

Līdzīgu informāciju snieguši arī citi Krievijas karavīri. Viens no viņiem norādījis, ka degvielas daudzums samazināts aptuveni par 30%, tostarp kaujas tehnikai.

Vēl viens Krievijas karavīrs, kas karo Zaporižjas virzienā, pastāstījis par degvielas piegāžu samazināšanu tieši pozīcijām. Pēc viņa teiktā, ja iepriekš tur nogādāti aptuveni 20 litri degvielas, tad tagad daudzums samazināts līdz 10–15 litriem.

Iepriekš tika ziņots arī par nopietnām problēmām Krievijas pretgaisa aizsardzības vienībās un mobilajās ugunsgrupās degvielas trūkuma dēļ. Tika vēstīts, ka Krievijas komandieriem nācies ieviest stingrus ierobežojumus.

Tāpat tika ziņots, ka Krievijas karavīri sākuši pārvadāt degvielu graudu pārvadātājos, mēģinot šādi pasargāt to no Ukrainas dronu uzbrukumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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