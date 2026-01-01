Kuldīgas novadā īpašumiem bez tajos deklarētām personām piemēros paaugstinātu NĪN likmi 0
Kuldīgas novadā no šodienas būs jāmaksā paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme, ja īpašumā nebūs deklarēts neviens cilvēks, paredz grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu novadā.
Novadā noteikta paaugstināta NĪN likme mājoklim 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja taksācijas gada 1. janvārī dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai.
Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nodokļa likme ir 3% no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.
Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pārbaudīt savu deklarētās dzīvesvietas adresi.