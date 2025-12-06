Kustību “Bez partijām” pamet viens no tās dibinātājiem, atsaucot savus aicinājumus tur līdzdarboties 0
Par aiziešanu no plašu uzmanību guvušās kustības “Bez partijām” šodien sociālajos tīklos paziņojis viens no tās dibinātājiem Jāzeps Baško, norādot, ka atsauc arī savus iepriekšējos aicinājumus tai pievienoties.
Baško savā ierakstā uzrunā tos sekotājus, lasītājus un domubiedrus, kuri izvēlējās iesaistīties kustībā tieši viņa aicinājuma dēļ, un aicina šobrīd nešaubīties, ja viņi kustībai pievienojušies cita iemesla vai citas personas dēļ. Viņš uzsver, ka kustību pamet savas ideālistiskās pieejas dēļ.
Neskatoties uz izstāšanos no kustības, Jāzeps Baško apstiprina, ka turpinās aktīvi iestāties par pāreju uz pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu, aicinot arī citus to atbalstīt: “Turpinu atbalstīt un aktīvi iestājos par pāreju uz pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu un strādāšu, lai par to iestājas arī citi.”
Plašākus komentārus par aiziešanas iemesliem viņš nesniedz un norāda, ka šobrīd neredz lielu nozīmi izvērstiem skaidrojumiem, jo no viņa “skaistajām frāzēm nav lielas jēgas — svarīga ir konkrēta saturiska iedarbība”. To viņš cer tuvākajos mēnešos turpināt.
No šī gada 6. decembra vairs nepiedalos kustībā “Bez partijām” un atsaucu savus iepriekšējos aicinājumus tur līdzdarboties arī savus lasītājus, sekotājus un domubiedrus, kuri to izvēlējās manis dēļ. Ja pievienojāties citu aicinātāju un iemeslu dēļ, tad šis noteikti nav iemesls…
Kā ziņots, 11. novembrī oficiāli nodibināta biedrība “Bez partijām”, kuras mērķis ir apvienot domubiedrus, lai izstrādātu praktisku un īstenojamu valsts attīstības plānu.
Saskaņā ar statūtiem biedrības primārais mērķis ir panākt izmaiņas vēlēšanu kārtībā, radot taisnīgāku, caurspīdīgāku un cilvēkam atbildīgāku politisko sistēmu.
Biedrību “Bez partijām” izveidojuši Armands Broks, Pēteris Sproģis, Alvis Hermanis, Guntars Vītols, Didzis Šmits un Baško.
“Bez partijām” plāno startēt nākamā gada Saeimas vēlēšanās, aģentūrai LETA iepriekš paziņoja Šmits. Tas nozīmē, ka šiem politiskajiem aktīvistiem ir jāatrod jau eksistējoša partija, jo likums liedz vēlēšanās kandidēt pēdējā brīdī dibinātiem politiskajiem spēkiem.
No likuma izriet, ka kandidātu sarakstu var iesniegt likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā partija, kura dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un kurā ir ne mazāk kā 500 biedru.
Broks ir finanšu tehnoloģiju uzņēmuma “Twino” dibinātājs un vadītājs. Savukārt Šmits iepriekš bijis zemkopības ministrs. Kā 14. Saeimas deputāts viņš ievēlēts no apvienības “Apvienotais saraksts”, no kuras frakcijas vēlāk izstājies, paliekot Latvijas Zaļās partijas biedrs, bet darbu Saeimā turpinot kā pie frakcijām nepiederošs deputāts. Tāpat viņš bijis arī 13. Saeimas deputāts, ievēlēts no partijas “KPV LV” saraksta, kā arī Rīgas domes un Rojas pagasta domes deputāts. Šmits “KPV LV” darbojies laikā no 2018. līdz 2019. gadam, un darbojies arī partijā “Jaunlatvija” un “Jaunais laiks”.