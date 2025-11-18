Uzņēmējs Broks atklāj, kā varētu izskatīties partijas “Bez partijām” programma. Vai viņi padomājuši par visu? 0
Viens no kustības “Bez partijām” dibinātājiem, uzņēmējs Armands Broks, vietnē “Facebook” savus sekotājus Latvijas dzimšanas dienā uzrunā, atklājot, kāda varētu būt partijas programma.
Broks raksta: “DESMIT PUNKTI LATVIJAI.
1. Vēlēšanu kārtības maiņa — balsot par konkrētiem cilvēkiem un nevis partijām — gan Saeimā, gan pašvaldībās.
2. Visu valsts pārvaldes un birokrātijas funkciju revīzija, katram ierēdnim un valsts darbiniekam definēti mērķi un individuālā atbildība.
3. Nulles budžets — katrs eiro būs jāpamato no jauna.
4. Pārskatīt mediju finansēšanas noteikumus, lai tie pārstāvētu visas sabiedrības grupas.
5. Izglītība — skolu vada direktors, nevis ministrija.
6. Stingri kontrolēta imigrācija, savukārt demogrāfijai — ienākuma nodokļa samazinājums mājsaimniecībai par katru bērnu: 10%, 20%, 50%, un pilnīga atbrīvošana no ceturtā bērna.
7. Līdz kara beigām — pilnīga robežu slēgšana un tirdzniecības pārtraukšana ar Krieviju un Baltkrieviju.
8. Valsts saglabā tikai pašas nepieciešamākās funkcijas, viss pārējais — privāta iniciatīva un brīva konkurence.
9. Ārpolitikā galvenie sabiedrotie — ASV, Baltijas valstis, Somija, Polija, Ukraina, Izraēla, Lielbritānija.
10. Nebūs vairs viena pareizā viedokļa, katra cilvēka vērtības un ideoloģiskie uzskati ir vērtīgi.
Šis nav akmenī kalts un esam atvērti priekšlikumiem.
Bet šeit var redzēt mūsu kopējo domu gājienu.”