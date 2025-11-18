Armands Broks
Armands Broks
Foto. Ieva Leiniša/LETA

Uzņēmējs Broks atklāj, kā varētu izskatīties partijas “Bez partijām” programma. Vai viņi padomājuši par visu? 0

LA.LV
16:43, 18. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Viens no kustības “Bez partijām” dibinātājiem, uzņēmējs Armands Broks, vietnē “Facebook” savus sekotājus Latvijas dzimšanas dienā uzrunā, atklājot, kāda varētu būt partijas programma.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Svinēsim Latvijas valsts proklamēšanas 107. gadadienu! Vislatvijas 18. novembra pasākumu programma vienuviet
“Katru reizi jauns stulbuma dibens sasniegts!” Soctīkli šokēti par Šlesera komentāru pie “Staro Rīga” objekta, ko radījuši bērni
Kokteilis
Merkurs Skorpionā brīdina: 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem tuvākajā nākotnē gaidāms liels pārbaudījums
Lasīt citas ziņas

Broks raksta: “DESMIT PUNKTI LATVIJAI.
1. Vēlēšanu kārtības maiņa — balsot par konkrētiem cilvēkiem un nevis partijām — gan Saeimā, gan pašvaldībās.

2. Visu valsts pārvaldes un birokrātijas funkciju revīzija, katram ierēdnim un valsts darbiniekam definēti mērķi un individuālā atbildība.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
Latviju pārņēmusi interneta apokalipse – nestrādā lielākie portāli, problēmas skar neskaitāmus cilvēkus
“Kā lai tiek līdz Rīgai?” Izskatās, ka visi ir gatavi ziemai, tikai ne autoceļu uzturētāji
Mogo/RSU uzvar rumāņu Gyergyo un nodrošina vietu IIHF Kontinentālā kausa finālturnīrā

3. Nulles budžets — katrs eiro būs jāpamato no jauna.

4. Pārskatīt mediju finansēšanas noteikumus, lai tie pārstāvētu visas sabiedrības grupas.

5. Izglītība — skolu vada direktors, nevis ministrija.

6. Stingri kontrolēta imigrācija, savukārt demogrāfijai — ienākuma nodokļa samazinājums mājsaimniecībai par katru bērnu: 10%, 20%, 50%, un pilnīga atbrīvošana no ceturtā bērna.

7. Līdz kara beigām — pilnīga robežu slēgšana un tirdzniecības pārtraukšana ar Krieviju un Baltkrieviju.

8. Valsts saglabā tikai pašas nepieciešamākās funkcijas, viss pārējais — privāta iniciatīva un brīva konkurence.

9. Ārpolitikā galvenie sabiedrotie — ASV, Baltijas valstis, Somija, Polija, Ukraina, Izraēla, Lielbritānija.

10. Nebūs vairs viena pareizā viedokļa, katra cilvēka vērtības un ideoloģiskie uzskati ir vērtīgi.

Šis nav akmenī kalts un esam atvērti priekšlikumiem.
Bet šeit var redzēt mūsu kopējo domu gājienu.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Lūgšu piedalīties arī Egilu Helmani…” Alvis Hermanis ķeras vērsim pie ragiem – viņš izdomājis, kā apkarot vardarbību
“Tiek gatavots kriminālpants…” Alvis Hermanis pēc pievienošanās politikas “virtuvei” saņēmis nopietnu brīdinājumu
“Jo nevaru savādāk. Jo nebūs man miera, ja palikšu malā.” Mielavs nāk klajā ar paziņojumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.