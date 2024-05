LA.LV/TV24 grupa uzrādījusi skaitliski lielāko auditorijas kāpumu, sasniedzot 44% Latvijas interneta lietotāju Ieteikt







Interneta tehnoloģiju un pētījumu uzņēmuma Gemius publicētais apmeklētāko vietņu tops liecina, ka aprīlī gan apmeklējumā no visām platformām kopā, gan no datoriem piecas apmeklētākās vietnes savas pozīcijas saglabājušas nemainīgas. Skaitliski ievērojamākais auditorijas kāpums no visam platformām kopā manāms portālam apollo.lv, savukārt, no mobilajām ierīcēm lielākais lietotāju skaita pieaugums novērojams portālam grani.lv.

Ceturto vietu starp mediju grupām, ar skaitliski lielāko auditorijas kāpumu, ieņem la.lv/ TV24 grupa ar vietnēm la.lv, grani.lv, kā arī lrtv.lv un tv24.lv, sasniedzot 673 000 Real Users jeb 44 procentus Latvijas interneta lietotāju, kas ir par 12 000 lietotāju vairāk nekā mēnesi iepriekš.

Aprīlī kopējā statistikas topa pirmais piecinieks lietotājiem no mobilajām ierīcēm ir saglabājies nemainīgs – topa augšgalā ierindojas ziņu portāls delfi.lv ar 812 000 Real Users, kas ir par 1000 lietotājiem vairāk nekā martā. Par 42 000 samazinājusies vietnes inbox.lv auditorija, veidojot 790 000 Real Users, savukārt, par 3000 vairāk lietotāju apmeklējuši portālu tvnet.lv – 760 000 Real Users. Tam seko portāls lsm.lv ar 693 000 Real Users, sasniedzot par 3000 mazāk lietotāju, taču pirmo piecinieku noslēdz vietne tv3.lv, kas aprīlī sasniegusi par 8000 mazāk lietotāju – 643 000 Real Users.

No mobilajām ierīcēm skaitliski lielākais auditorijas pieaugums, par 31 000 lietotāju, novērojams portālam grani.lv, sasniedzot 179 000 Real Users. Skaitliski ievērojamākie auditorijas kāpumi gan no visām ierīcēm kopā, gan no mobilajām ierīcēm manāmi arī vietnēm salidzini.lv un apollo.lv. Ziņu portālu apollo.lv aprīlī no visām ierīcēm kopā apmeklēja 526 000 Real Users, kas ir par 33 000 vairāk kā martā, taču no mobilajām ierīcēm auditorijas pieaugums ir par 30 000 lietotāju – 487 000 Real Users. Salidzini.lv auditorija no visām ierīcēm kopā ir palielinājusies par 30 000, sasniedzot 306 000 Real Users, savukārt, no mobilajām ierīcēm šo vietni ir apmeklējuši par 22 000 vairāk lietotāju, sasniedzot 189 000 Real Users.

Apmeklējumā no datoriem vairākumam vietņu novērojams auditorijas kritums. Pirmajam pieciniekam saglabājot savas pozīcijas nemainīgas, pirmo vietu ieņem Google ar 1 007 000 Real Users, kas ir par 22 000 lietotāju mazāk kā martā. Tai ar 654 000 Real Users seko vietne youtube.com – lietotāju skaits samazinājies par 47 000, savukārt, 29 000 lielu lietotāju skaita samazinājumu, sasniedzot 582 000 Real Users, var novērot sociālajai tīklošanās vietnei facebook.lv, ierindojot to trešajā vietā. Pašmāju inbox.lv aprīlī sasniedzis par 12 000 mazāk lietotāju – 537 000 Real Users, ieņemot ceturto vietu, kamēr vietnei swedbank.lv lietotāju skaits ir samazinājies par 35 000, sasniedzot 441 000 Real Users, ar to arī noslēdzot pirmo piecinieku.

Valsts ieņēmumu dienesta vietnei vid.gov.lv pavasarī katru gadu novērojama vienāda tendence – marta mēnesī saistībā ar gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu auditorija ievērojami palielinās, taču aprīļa mēnesī tā atkal strauji sarūk. Arī šis gads nav izņēmums. Vietnei vid.gov.lv aprīlī novērojams vislielākais auditorijas kritums (par 201 000 lietotāju), Real Users skaitam nokrītoties līdz 228 000. Par 29 000 lietotāju samazinājusies vietnes seb.lv auditorija, veidojot 234 000 Real Users, savukārt, par 27 000 mazāk lietotāju apmeklēja sociālo tīklu instagram.com – 248 000 Real Users.

No datoriem apmeklētāko vietņu topam aprīļa mēnesī pievienojās vietnes aliexpress.com (217 000 Real Users), chat.openai.com (zināms arī kā ChatGPT) ar 211 000 Real Users un vietne tet.lv ar 209 000 Real Users.

Līdera pozīciju starp mediju grupām turpina saglabāt TVNET grupa ar vietnēm tvnet.lv (t.sk., receptes.lv), spoki.lv un apollo.lv, kā arī statistiku par tvnet.lv, apollo.lv un rus.tvnet.lv aplikācijām, ko apmeklējuši 872 000 Real Users jeb 58 procenti Latvijas interneta lietotāju, kas ir par 10 000 lietotāju vairāk kā martā.