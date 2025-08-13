#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Latvija – neveselīgākā nācija Eiropā. 220 skolas lūgušas palīdzību “no malas” bērnu izglītošanai 0

19:37, 12. augusts 2025
Reaģējot uz satraucošajiem datiem, kas liecina, ka Latvija ir viena no neveselīgākajām nācijām Eiropā, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi” uzsāk jaunu programmu “Olimpieši skolās kopā ar Rimi”. Tās mērķis ir veicināt veselīgāku dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes bērnu vidū, vēsta TV3 raidījums “900 sekundes”.

Programma, kas sāksies jaunajā mācību gadā, īpaši fokusēsies uz 5.–8. klašu skolēniem. Tās ietvaros olimpieši un paraolimpieši dosies uz skolām visā Latvijā, lai iedvesmotu jauniešus un palīdzētu viņiem veidot veselīgus paradumus.

Saskaņā ar LOK prezidenta Raimonda Lazdiņa teikto, šobrīd tikai 18,1% skolēnu aktīvi nodarbojas ar sportu ārpus skolas, kas ir viens no iemesliem, kāpēc valstī pieaug aptaukošanās problēma.

Kas notiks skolās? Olimpiešu viesošanās laikā skolēni piedalīsies dažādās aktivitātēs:
– Sportiskās nodarbības: Olimpieši vadīs fiziskās aktivitātes, daloties ar savu pieredzi un mudinot bērnus kustēties.
– Veselīgs uzturs: Kopā ar diētas speciālistiem bērni uzzinās par sabalansēta uztura nozīmi un to, kā pareizi ēst.
– Iedvesmas stāsti: Olimpieši dalīsies ar saviem stāstiem par neatlaidību, mērķu sasniegšanu un sevis pilnveidošanu, lai iedrošinātu jauniešus ticēt sev.

Programma ir saņēmusi ievērojamu atsaucību, jo ir pieteikušās vairāk nekā 220 skolas no visas Latvijas. Tas liecina par lielo interesi un nepieciešamību risināt bērnu veselības jautājumus valsts līmenī. Lai gan pirmās desmit skolas tika izlozētas jau otrdien, programma turpināsies, pakāpeniski aptverot arvien vairāk skolu visā valstī.

