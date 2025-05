Publicitātes foto

Ja vēl pirms pieciem vai desmit gadiem elektroauto modeļus varēja saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, un liela daļa no tiem atgādināja no multfilmām izmukušus “ērmus”, ar kuriem, ideālos laika apstākļos, varēja nobraukt labi ja 100 kilometrus, tad šodien viss ir mainījies. Nemaz nerunājot par Ķīnu, Koreju vai Japānu – jau tikai Eiropas ražotāju arsenālā ir vairāk nekā 200 dažādu elektroauto modeļu un modifikāciju, kas spēj apmierināt pat visprasīgākos klientus.

Dodoties īsā testa braucienā ar kādu no tiem, pirmais, ko ievērosiet, ir dinamika. Pat “visvājākie” elektroauto, pateicoties motora maksimālā griezes momenta pieejamībai, jau no nulles apgriezieniem, uz pieskārienu akseleratora pedālim reaģē momentāni. Arī gaita ir plūdena, jo nav jāpārslēdz pārnesumi. Tomēr, lai izvēlēto auto iepazītu labāk, ieteicams ar to doties garākā braucienā.

“Izmēģinot auto tikai uz dažām stundām – piemēram, pie dīlera –, mēs parasti gūstam tikai pirmos iespaidus: sajūtam paātrinājumu, novērtējam palīgsistēmas un komforta funkcijas., bet ikdienas lietošanai nepieciešamās nianses paliek nepamanītas,” stāsta Arnis Jaudzems, SIXT vadītājs Baltijā un Somijā.

“Lai izvēle būtu pārdomāta, īstermiņa noma bez ilgtermiņa saistībām ir drošākais veids, kā izmēģināt auto bez lieka riska. Turklāt ilgtermiņa noma dod iespēju automobili mainīt ik pēc gada vai trim – īpaši noderīgi elektroauto gadījumā, kur tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi strauji.”

“Lai kā arī būtu, auto bieži vien ir emocionāls pirkums. Pat ja cenšamies būt pragmatiski un pārdomāti, nereti ļaujamies sajūtām – izvēlamies dizainu vai krāsu, kas mūs uzrunā. Protams, viens no būtiskākajiem faktoriem joprojām ir cena Šajā ziņā pēdējos gados vērojams būtisks progress. Elektroauto ēras pirmsākumos tie bieži vien bija luksusa prece, un automobiļi, ar kuriem varējām veikt lielākas distances ar vienu uzlādi, bija ļoti dārgi.

Šobrīd elektroauto ir pārliecinoši pārstāvēti visās klasēs – gan pēc izmēra, gan pielietojuma.Uz ielām jau redzam arvien vairāk mazo, ekonomisko elektroauto, un tieši šajā segmentā ir vislielākais attīstības potenciāls. To apliecina arī jaunākie modeļi, ko prezentē lielie autoražotāji”, stāsta SIXT vadītājs Baltijā un Somijā Arnis Jaudzems.

Elektroauto segments kļūst arvien populārāks arī auto nomas piedāvājumā, taču galvenokārt tas attīstās tieši vidēja un ilgtermiņa nomas jomā. To ietekmē gan uzlādes infrastruktūras pieejamība (gan fizisko atrašanās vietu, gan apmaksas vienkāršība) –, gan klientu ieradumi. Vietējie un pastāvīgie klienti labi pārzina uzlādes punktus un zina, kā rīkoties ar apmaksas iespējām, taču tas pats nav attiecināms uz tūristiem vai īstermiņa nomas lietotājiem.

Īstermiņa nomas segmentā elektroauto piedāvājums joprojām ir ierobežots. Tas skaidrojams ar infrastruktūras trūkumu, īpaši lidostās, kā arī ar to, ka ārzemju klientiem uzlādes process Latvijā vēl joprojām šķiet sarežģīts. Kamēr uzpildīt degvielu ir vienkārši un saprotami, elektroauto uzlādes specifika – platformas, aplikācijas, apmaksas – rada šķēršļus. Tāpēc daudzi šajā segmentā vēl aizvien izvēlas iekšdedzes dzinēja automašīnas.

SIXT auto parkos Baltijā un Somijā turpinām mērķtiecīgu elektro un hibrīdauto īpatsvara palielināšanu. 2024. gadā elektroauto jau veidoja 6% no visa autoparka, bet “zaļais” segments (elektroauto + hibrīdi) sasniedza 23%.

Šī gada sākums, pēc auto reģistrācijas datiem, liecina par pastiprinātu interesi par bezemisiju transporta iegādi. Četros mēnešos reģistrēti 1 228 auto, kas ir vairāk nekā 2023. gadā kopā! Lai veicinātu elektroautomobiļu iegādi privātpersonām, Latvijā ir pieejams arī valsts atbalsts – tas ir no 3 350 līdz pat 9 000 eiro. Interesanti, ka jau minētajos četros mēnešos šim gadam paredzētā atbalsta summa jau tika iztērēta, bet, tā kā projekts veiksmīgi darbojās, tika nolemts to papildināt par 11 miljoniem eiro.

“Fakts, ka konkrētie atbalsta līdzekļi tuvojas beigām, bija zināms gan iedzīvotājiem, gan, protams, arī tirgotājiem. Tieši abu pušu sinerģijā bija vērojams šis lielais izrāviens,” stāsta Renārs Vīksna, SEB līzinga vadītājs.

Otrs, ne mazāk svarīgs fakts – 2024. gada 3. ceturksnī EKII programma tika paplašināta, iekļaujot gan ārēji lādējamos hibrīdus (PHEV), gan arī paredzot papildu atbalstu Latvijas Goda ģimenēm. Abi šie faktori ļāva palielināt EKII atbalstīto iedzīvotāju skaitu.

“Īpašs gandarījums, ka programmu aktīvi izmanto tieši daudzbērnu ģimenes un, kopš izmaiņām atbalsta programmā, kas paredzēja papildu atbalstu iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirta Latvijas goda ģimenes apliecība, 30% no videi draudzīgām automašīnām iegādājušās tieši Latvijas goda ģimenes. Vienlaikus ar atbalsta programmas finansējuma palielinājumu, esam samazinājuši elektroauto un ārēji lādējamā hibrīdauto pārdošanas cenas griestus atbalsta saņēmējiem, tādējādi izslēdzot atbalstu luksusa auto segmentam,” intervijā portālam Uzlādēts.lv stāsta klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.

Pirmie reģistrētie elektroauto Latvijā parādījās jau 2012. gadā. 2020. gadu sākām ar 611 reģistrētiem elektroauto, bet līdz 2025. gada aprīlim šis skaits jau pārsniedzis 10 600. Protams, varētu šķist, ka tas ir ievērojams izrāviens, tomēr, raugoties proporcijās pret kopējo reģistrēto automašīnu skaitu, elektroauto joprojām veido tikai aptuveni 1,2%.

Arī jauno auto reģistrācijās mūsu rezultāti vēl krietni atpaliek no ziemeļvalstu rādītājiem, kur vidēji 40% no jauno auto reģistrācijām ir tieši elektroauto. Neskatoties uz to, ka tieši ziemeļvalstu sabiedrība ir uzskatāma par ļoti turīgu, arī šo valstu pieredze apliecina, ka tik augstu elektroauto īpatsvaru iespējams sasniegt tikai ar mērķtiecīgu atbalstu un koordinētām pūlēm.

Valsts subsīdijas, ikgadējas nodokļu atlaides, banku finansējuma pieejamība, ikdienas lietošanas ērtums un ilgtermiņa priekšrocības – tas viss kopā veicina sabiedrības motivāciju izvēlēties elektroauto. Un mazināt šīs iniciatīvas varētu vien sasniedzot jau kritisku masu – kad virs 50% no kopējā auto īpatsvara ir elektroauto. Tad var runāt, ka cilvēki savā tradicionālā izvēlē kā primāro pārvietošanās līdzekli izvēlētos tieši bezemisiju auto, noslēgumā norāda Renārs Vīksna, SEB līzinga vadītājs.

Šobrīd konkursam “Latvijas e-Auto 2025/26” oficiāli pieteikti 30 elektroautomobiļi, kas pārstāv 21 ražotāju. Pasākumu atbalsta: SEB Līzings, SIXT, Ignitis ON, Spice, IF, Mobilly, Goodyear, Skangaļu muiža.

