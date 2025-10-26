Foto: SHUTTERSTOCK

Cilvēkiem cilvēki var nepatikt, tas nav aizliegts. Tāpat nav aizliegts jokot publiskā vidē. Abus variantus savā “Threads” publikācijā apvienojusi kāda sieviete, sadusmojot vienu komentētāju daļu, bet iepriecinot otru.

Inga raksta: “Man nepatīk cilvēki. Nu tā, ka ļoti nepatīk. Labprāt spļautu virsū katram otrajam uz ielas satiktajam… Tikmēr mans vīrs kaut kādai svešai tantei zivju veikalā māca lietot “ChatGPT”. 🙈”

Lai arī pēc autores citām publikācijām var spriest, ka viņa izvēlas publicēt sarkastiskus ierakstus, daudzi šo publikāciju uztvēra kā ko ļoti nopietnu.

“Šis patiesi biedē. Es ļoti ceru, ka cilvēki, kam tik ļoti nepatīk cilvēki, ka gribas spļaut virsū garāmgājējiem, dzīvo mežā vai uz vientuļas salas. Vai vismaz nestrādā darbā, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu,” un “tas ir drausmīgi, ko es tikko izlasīju! Nepatīk cilvēki, nu tā, ka ļoti nepatīk. Ceru, ka jums nav bērnu. Bet jums ir ļoti labs un atsaucīgs vīrs. Kā var dzīvot šajā pasaulē ar naidu un nepatiku pret cilvēkiem? Saprotu, ka visi varētu nepatikt, un visiem nav jāizpatīk, bet doma vien — “nepatīk cilvēki” — man uzdzen šermuļus. Kurš jums dzīvē tā ir nodarījis pāri?” komentāros cilvēki ir nežēlīgi.

Tomēr ir arī cilvēki, kas saprot humoru. Lai arī Ingas teiktais ir satīrisks, tas nenozīmē, ka cilvēkiem nevar nepatikt citi cilvēki.

“Kā man patīk šī posta autore un komentāri! Silda sirdi, ka neesmu viena. Jauku dienu visiem, kam nepatīk cilvēki un socializācija!” raksta Ilze.

Arī Jānim nepatīk cilvēki: “Savējā. Cenšos veikalus apmeklēt klusākajās stundās. Fakts, kas vairāk besī veikalā — lohi, kas atnākuši uz veikalu tā kā uz kādu muzeju. Pēta preces tā, it kā katru dienu sortiments mainītos. Parasti pagaidi kādu minūti, tad sāc teikt — te kāds muzejs, ka jālūr uz precēm? (Ja tur man vajag, protams.)”

“Pretpoli pievelkas. Es esmu Tavā komandā. Galvenais — neuzspļaut vienai otrai netīšām,” nosmej Ieva.

Arī Lauma ir cilvēku nepatikas bariņā: “Mums ir tieeeeši tāpat! Es mēdzu “spļaut” un man ļoti nepatīk cilvēki – lai gan, mācos pieņemt dažus un izprast. Bet vīrs ir tieši tāds pats – laipns pret visiem, izpalīdzīgs utt. Pretpoli pievelkas?”

“Tie komentāri – “ceru ka jums nav bērnu”, “ej dzīvot mežā”, “neej ārā no mājas”. Ja jūs kaut vienreiz dzīvē būtu strādājuši klientu apkalpošanā, jūs nemaz netērētu laiku tādiem komentāriem, jo saprastu Ingu. Nezinu, vai viņa ir strādājusi tādā sfērā, bet ziniet – ir legāli kaut kam nepatikt šajā dzīvē,” Lauma liek aizdomāties.

