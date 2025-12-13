Foto. pexels.com/Vlada Karpovich

Gudri cilvēki izvēlas klusumu: skaļās ballītes ar laiku vairs nesagādā prieku 0

15:27, 13. decembris 2025
Veselam Psiholoģija

Gadiem ejot, attieksme pret dzimšanas dienām krasi mainās, īpaši to cilvēku vidū, kuri ir nodzīvojuši piepildītu un krāšņu dzīvi. Viņi ir iemācījušies ieklausīties savās vēlmēs. Cilvēki, kas kādreiz pulcējās lielās grupās un saņēma desmitiem apsveikumu, tagad bieži vien izvēlas atteikties no grandiozām svinībām.

Eksperti min vairākus iemeslus, kāpēc tā notiek.

1. Izzūd nepieciešamība pēc ārēja apstiprinājuma

Jaunībā dzimšanas dienas bieži vien kalpo kā sociālās validācijas instruments – esmu svarīgs, esmu vajadzīgs, esmu mīlēts. Ar vecumu šī atkarība no ārējiem komplimentiem izzūd. Gudrs cilvēks savu pašvērtību vairs nebalsta uz uzslavām vai telefona zvanu skaitu, bet gan uz iekšējo pārliecību un saviem sasniegumiem.

2. Sirsnība vērtīgāka par masveida apsveikumiem

Cilvēki, kas iemācījušies būt laimīgi neatkarīgi no apkārtējiem, saprot, ka patiesas emocijas ir svarīgākas par obligātiem sveicieniem. Viņi novērtē spontānu uzmanību un rūpes, nevis ieplānoto “kalendāra apsveikumu”.

