18:02, 16. novembris 2025
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, komentējot pēdējā laika aktuālākos notikumus, kā piemēram, jautājumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas, pauda, ka viss ir izgājis ārpus rāmjiem – partijām jāizrunājas, vai tās var vai nevar strādāt kopā. Tāpat viņš norādīja, ka nedrīkst visus oponentus saukt par Kremļa aģentiem, tikai tāpēc, ka viņiem ir cits viedoklis. Kultūras ministre un partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētāja Agnese Lāce, viesojoties TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, sniedza savu komentāru par prezidenta sacīto.

Ministre sacīja: “Tas, ka mēs aizrādījām par Kremļa naratīviem – tās paralēles jau nevar noliegt. Mēs jau nesaucam viņus par Kremļa aģentiem, bet norādām uz šīm paralēlēm.”

Lāce norādīja, ka kaimiņos dzīvo diktators, kurš vēlas polarizēt sabiedrību. “Tas ir viņam izdevīgi un tādu naratīvu veidošana un iepludināšanu mūsu informatīvajā telpā ir arī kaut kas tāds, kas mums ir jāapzinās.”

Pēc viņas sacītā, naratīvu iepludināšana informatīvajā telpā ir reāla un dokumentēta parādība, ko apliecina arī NATO StratCom pētījumi. Tie rādot, ka dezinformējoši vai maldinoši vēstījumi bieži tiek virzīti uz abām sabiedrības pusēm, lai pastiprinātu konfliktus un radītu šķelšanos.

“Pie sarunāšanās kultūras ir jāmācās,” pauda ministre, kura uzsvēra, ka šāda attieksme nav raksturīga tikai vienai politiskajai nometnei – arī “Progresīvo” virzienā bieži izskan dažāda veida apgalvojumi.

