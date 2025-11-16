Vai partneris kontrolē tavu naudu un pirkumus? Tas nav tik nevainīgi, kā varētu šķist! 0
Nauda bieži vien ir strīdu avots attiecībās, īpaši, ja viens partneris ir finansiāli atkarīgs no otra. Vietnes Metro stāstā divu bērnu māte Dženija no Darlingtonas dalījusies ar savu situāciju: viņas vīrs, ģimenes galvenais apgādnieks, stingri kontrolē mājsaimniecības izdevumus, liekot viņai justies bezspēcīgai un radot jautājumus, vai tā nav finansiāla vardarbība.
Izdevuma publicētais Dženijas stāsts: “Es mīlu savu vīru, bet mani uztrauc viņa attieksme pret naudu. Mums abiem ir darbs, un mums ir divi mazi bērni – meita (7 gadi) un dēls (5 gadi). Nauda vienmēr ir bijusi ierobežotos apjomos – es strādāju nepilnu slodzi kā reģistratore slimnīcā, bet mans vīrs vada savu celtniecības uzņēmumu. Līdz šim mēs esam tikuši galā, bet pēdējos 18 mēnešos situācija ir kļuvusi sarežģīta.
Vīra uzņēmumam ir naudas plūsmas problēmas nodokļu un pieaugošo izmaksu dēļ. Mājās gaisotne ir saspringta, mēs biežāk strīdamies. Lai uzmundrinātu sevi un bērnus, es ik pa laikam nopirku kādu nieku – apģērbu vai picu izbraukumā, tērējot 10–15 mārciņas. Kad vīrs atrada čekus, viņš kļuva ārkārtīgi dusmīgs, kliedzot, ka mēs to nevaram atļauties.
Tagad viņš ir paņēmis manu bankas karti un nomainījis tiešsaistes bankas paroles, tāpēc esmu pilnībā atkarīga no tā, ka viņš man dod skaidru naudu. Es zinu, ka viņš cenšas mūs finansiāli pasargāt, bet es jūtos pilnīgi bezspēcīga. Ko man darīt?”
Atbilde: Finansiāla vardarbība un ko darīt tālāk
Kā raksta medijs, šāda rīcība ir piespiedu kontrole – tas ir vardarbības veids, kas Apvienotajā Karalistē ir nelikumīgs. Situācijas apraksts liecina, ka sieviete to aizinās, tomēr attaisno vīra uzvedību. Un tas neatrisina problēmu.
Finansiāla piespiedu kontrole jeb ekonomiskā vardarbība ir izplatītāka, nekā varētu šķist. Saskaņā Surviving Economic Abuse datiem viena no septiņām sievietēm Apvienotajā Karalistē ir piedzīvojusi ekonomisko vardarbību no pašreizējā vai bijušā partnera.
Ekonomiskā vardarbība ietver:
– Kontroli pār ienākumiem, tēriņiem, bankas kontiem, rēķiniem un aizdevumiem.
– Ierobežojumus piekļuvei transportam, tehnoloģijām, īpašumam vai ikdienas vajadzībām, piemēram, pārtikai un apģērbam.
– Mantu iznīcināšanu vai atteikšanos piedalīties mājsaimniecības izdevumu segšanā.
Partnera rīcība, atņemot bankas karti un piekļuvi kontam, ir patiesībā graujoša – tā ietekmē otra cilvēka pašapziņu, garastāvokli un ģimenes dzīves kvalitāti. Iespējams, viņš pats cīnās ar problēmām sava uzņēmuma finansiālo grūtību dēļ, taču tas neattaisno viņa rīcību.
Kā rīkoties?
Šādu situāciju risināšana ir sarežģīta un var būt bīstama, jo finansiāla vardarbība nereti iet roku rokā ar fizisku vardarbību vai tās draudiem. Bez piekļuves naudai aiziešana no attiecībām ir gandrīz neiespējama, un nav zināms, kā partneris varētu reaģēt. Tāpēc ir svarīgi meklēt profesionālu palīdzību.
Praktiski soļi:
– Sazinies ar speciālistiem;
– Konsultējies ar ģimenes ārstu: Veselības aprūpes speciālisti var konfidenciāli apspriest vardarbības situāciju un ieteikt atbalsta iespējas.
– Meklē atbalstu vietējos resursos, lai atrastu vardarbības atbalsta dienestus.
– Runā ar banku, lai apspriestu iespējas atdalīt savas finanses no partnera un parūpētos par tavu finanšu drošību.
Tu neesi viena
Atzīt problēmu ir pirmais solis. Situācija var pasliktināties, tāpēc ir svarīgi izveidot plānu, lai aizsargātu sevi un bērnus. Lai gan jums ir kopīga ģimene, šāda rīcība nav pieņemama. Meklējot atbalstu, tu vari atgūt neatkarību un uzlabot savu un bērnu dzīvi.