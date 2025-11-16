76 gadus vecais Tramps ierodas uz tiesu Manhetenā, kur padevās varasiestādēm.
76 gadus vecais Tramps ierodas uz tiesu Manhetenā, kur padevās varasiestādēm.
Eiropa ir apdraudēta! Tramps īsteno haotisku, “kapitālisma mafijas” politiku, kas var sašķelt NATO 0

15:59, 16. novembris 2025
Trampa stratēģija nav nekāda stratēģija – tā Donalda Trampa ekonomisko un industriālo politiku raksturo pasaulē atzītā ekonomiste Marianna Macukato, kura konsultējusi vairākas valdības, tostarp arī Eiropā. Viņasprāt, Tramps imitē valsts iesaisti ekonomikā, bet faktiski īsteno haotisku, dažiem izdevīgu “kapitālisma mafijas” stilu, kas var atstāt smagas sekas arī Eiropai, raksta Politico.com.

Trampa ekonomikas pamatā ir tarifi, subsīdijas un nejauši valsts ieguldījumi privātos uzņēmumos, piemēram, Intel. Taču šīm darbībām nav konkrēta virziena vai mērķa – nav skaidrības, ko un kāpēc Tramps mēģina atbalstīt. Valsts “muskuļu demonstrēšana” notiek uz ilgtermiņa attīstības rēķina.

Tramps, atšķirībā no iepriekšējām administrācijām, iznīcina pamatu Amerikas inovāciju spēkam, izcērtot finansējumu stratēģiskajām valsts institūcijām, kas līdz šim nodrošinājušas tehnoloģisko progresu – piemēram, DARPA, NASA, Nacionālais veselības institūts (NIH).

Šīs iestādes bija pamats inovācijām, kas mainīja arī pasaules tehnoloģiju attīstību – internets, GPS, Siri, skārienjutīgais ekrāns – viss tapa ar valsts līdzdalību.

Eiropai Trampa politika nozīmē mazāku saskaņotu sadarbību ar ASV, vājinātu rietumvalstu ekonomisko aliansi, mazāku inovāciju plūsmu pāri Atlantijai un nestabilāku ģeopolitisko vidi. Trampa protekcionisms var radīt spriedzi arī NATO iekšienē, īpaši, ja viņš sāks nosacīt ekonomisko un drošības sadarbību ar “izdevīgumu ASV”.

Kamēr citas valstis, tostarp arī Eiropas valstis, virzās uz “zaļo” un digitālo transformāciju ar skaidru mērķi, Tramps veic necaurspīdīgus darījumus, kuru rezultātā nav ne attīstības, ne taisnīguma. Macukato uzsver: “Viņš neizveido inovācijas politiku, bet izliekas, ka tāda pastāv.”

Apdraudējums nav tikai Trampa vārdi – tas ir viņa darītais. Un šī “nejaušā politika” var ietekmēt globālos tirgus, bremzēt sadarbību ar ASV, vājināt Rietumu ietekmi un veicināt autoritāro valstu – Ķīnas un Krievijas – nostiprināšanos pasaules inovāciju sacensībā.

Tramps neveido spēcīgu Ameriku. Viņš nojauc pamatus, uz kuriem tā tika uzcelta – un pārējam Rietumu pasaulei tas var kļūt par dārgu mācību.

