Bijušais RAKUS valdes priekšsēdētājs Staņēvičs piecos mēnešos nopelnījis trīsreiz vairāk kā vidējais latvietis saņem gadā 0
Bijušais Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs šogad amatā līdz 29. maijam saņēma 49 633 eiro, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija, amatu atstājot.
Staņēvičs līdz 23. maijam bijis arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes padomes priekšsēdētājs, šajā amatā nopelnot 14 226 eiro.
Atstājot amatu RAKUS, Staņēviča lietošanā bija zeme un ēkas Rīgā, divi ieguldījumu fondi 190 157 eiro vērtībā un trīs citi finanšu instrumenti 426 eiro vērtībā. Staņēvičam bija arī ieguldījumi privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu.
Staņēviča īpašumā bija 2014. gada vieglais pasažieru auto “Subaru WRX”, savukārt viņa valdījumā bija 2023. gada izlaiduma vieglais elektroautomobilis “VW ID.3 Pro”, 2021. gada izlaiduma luksus automobilis “Porsche Macan” un 2015. gada izlaiduma vieglais auto “Audi Q5”.
Staņēviča bezskaidrās naudas uzkrājuma summa “Swedbank” maija beigās bija 20 422 eiro, savukārt bankā “Citadele” uzkrāti 942 eiro. Līdztekus viņš deklarējis parādsaistības 69 869 eiro apmērā, kā arī izsniegtu 14 100 eiro aizdevumu.
Kā vēstīts, Staņēvičs par atkāpšanos no RAKUS valdes priekšsēdētāja un PSKUS padomes priekšsēdētāja amata paziņoja maijā. Viņš RAKUS vadīja kopš 2023. gada 27. aprīļa un šādu lēmumu esot pieņēmis, nespējot konstruktīvi sadarboties ar RAKUS padomi, kā arī atšķirīgas veselības nozares nākotnes vīzijas dēļ.
RAKUS bijušais valdes priekšsēdētājs iecelts alkoholisko dzērienu ražotāja “Amber Beverage Group” izpilddirektora amatā, liecina grupas paziņojums biržai “Nasdaq Riga”.
Saskaņā ar Centrālā statistikas pārvalde datiem Latvijā 2024. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa par pilnas slodzes darbu bija 1 685 eiro. Pēc nodokļu nomaksas (neto) vidējā alga bija aptuveni 1 221 eiro mēnesī, tātad cilvēks ar vidējo neto algu Latvijā gadā saņem aptuveni 14 652 eiro.