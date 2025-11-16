“Pēc pusotras stundas viņi izsauca ātro palīdzību!” Divus gadus veca meitene mirst zobārstniecības klīnikā: vecāki vaino ārstus 0
Rumānijā notikusi traģēdija – Bukarestes zobārstniecības klīnikā procedūras laikā vispārējā anestēzijā mirusi divus gadus veca meitene. Kā ziņo LNK, bērns pēc anestēzijas nav pamodies, un medicīniskie centieni viņu atdzīvināt bija neveiksmīgi, raksta lrytas.lt.
Ģimene ieradās klīnikā, lai veiktu zoba kanāla tīrīšanu. Meitenes māte parakstīja piekrišanas veidlapu vispārējai anestēzijai, nezinot, ka procedūra beigsies ar traģēdiju. Tiklīdz anestēzijas līdzeklis tika ievadīts mazuļa vēnā, viņas sirds apstājās.
“Pēc stundas viņi man teica, ka viņas sirds ir apstājusies. Pēc pusotras stundas viņi izsauca ātro palīdzību. Varbūt viss būtu bijis citādi, ja palīdzība būtu ieradusies agrāk,” sacīja meitenes māte.
Divi klīnikā strādājošie anesteziologi aptuveni 40 minūtes mēģināja atdzīvināt divgadīgo meiteni. Tikai pēc tam tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Kad ieradās ātrā palīdzība, tā turpināja atdzīvināšanu, taču meiteni glābt neizdevās.
Rumānijas veselības ministrs Aleksandru Rogobete atzina, ka pastāv sākotnējās norādes, ka zvans uz numuru 112 varētu būt aizkavējies.
Tomēr, kā vēsta Rumānijas mediji, ministrs aicināja neizteikt minējumus, kamēr notiek izmeklēšana. Ģimene uzdeva arī papildu jautājumus.
Pirms procedūras meitenei tika veiktas asins analīzes, un daži aknu parametri, pēc vecāku teiktā, bija ievērojami virs normas. Māte teica, ka ir nosūtījusi analīžu rezultātus ārstiem, bet viņi viņai apliecināja, ka tas neietekmēs procedūru.
“Rādītāji bija sešas reizes augstāki nekā parasti. Ārsts rakstīja, ka viss ir kārtībā. Viņi viņu nogalināja – tas ir mans viedoklis,” sacīja meitenes tēvs.
Māte apgalvoja, ka ir runājusi ar citiem speciālistiem, kuri viņu pārliecināja, ka paaugstināts līmenis ir bieži sastopams šāda vecuma bērniem un to var uzskatīt par normālu. Eksperti izmeklēs, vai šis līmenis anestēzijas laikā ir ietekmējis meitenes veselību. Policija ieradās klīnikā un uzsāka pirmstiesas izmeklēšanu par netīšu slepkavību.
Ārsti, kas veica procedūru, tika pratināti vairākas stundas. Klīnikas administrācija izteica līdzjūtību ģimenei un apstiprināja, ka sadarbosies ar izmeklētājiem, piebilstot, ka šī pati komanda pēdējo vienpadsmit gadu laikā ir veiksmīgi veikusi vairāk nekā 1700 līdzīgas procedūras. Meitenes nāves galīgo cēloni noteiks tiesu medicīniskā ekspertīze.