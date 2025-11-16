Rīgas klusā revolūcija: Ko zina 31% Latvijas iedzīvotāju, bet pārējie ir palaiduši garām? 0
Latvijā 31% iedzīvotāju plāno iegādāties mājokli tuvākajā nākotnē un 11% no tiem plāno mājokli iegādāties jau nākamo viena-divu gadu laikā, aģentūru LETA informēja “Luminor Bank”, atsaucoties uz veikto aptauju.
Iedzīvotāji, kuri plāno mājokļa iegādi, visbiežāk to iecer tuvāko piecu gadu laikā – šādi atbildējuši 18% Igaunijas un 21% Lietuvas iedzīvotāju.
Visaktīvāk par jauna mājokļa iegādi tuvāko gadu laikā domā tieši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji – šādu ieceri paudis 41% aptaujāto. Salīdzinoši zemāka interese par īpašuma iegādi novērojama Vidzemē un Kurzemē. Šo atšķirību, visticamāk, ietekmē fakts, ka šajos reģionos lielākajai daļai iedzīvotāju jau pieder savs mājoklis, norāda “Luminor Bank”.
Līdzīga tendence vērojama arī kopumā visā Latvijā – salīdzinoši liela sabiedrības daļa tuvākajā laikā mājokļa iegādi neapsver. 52% Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka neplāno pirkt jaunu īpašumu. Lielākā daļa to skaidro ar to, ka viņiem jau pieder mājoklis. Savukārt 9% iedzīvotāju, kuriem šobrīd nav sava īpašuma, mājokļa iegādi neparedz arī ilgtermiņā.
Visbiežāk jaunu mājokli plāno iegādāties gados jauni cilvēki, kuru mājsaimniecībā ir trīs vai vairāk cilvēku, kā arī tiem ir augstāki personīgie un mājsaimniecības ienākumi.
“Luminor Bank” mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais skaidro, ka, neskatoties uz to, ka mājokļu cenas turpina augt un to kritums tuvākajā laikā netiek prognozēts, iedzīvotāji kļūst optimistiskāki un ir novērojama lielāka pārliecība par spēju tuvākajā laikā tikt pie sava mājokļa.
Sausais norāda, ka pieprasījumu un iedzīvotāju spēju uzņemties kredītsaistības būtiski ietekmējusi procentu likmju samazināšanās, kas ļauj plānot mēneša maksājumus ar lielāku finanšu pārliecību un veicina aktivitāti nekustamā īpašuma tirgū.
“Luminor Bank” dati rāda, ka šī gada pirmajos deviņos mēnešos izsniegto mājokļu kredītu apjoms palielinājies par 71% salīdzinājumā ar līdzvērtīgu periodu pērn, finansiāli atbalstot jaunu mājokļu iegādi vairāk nekā 2400 mājsaimniecībām Latvijā.
“Luminor Bank” aptauja veikta 2025. gada septembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat”, kopumā aptaujājot 3011 respondentus Baltijā vecumā no 18 līdz 59 gadiem.