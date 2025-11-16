Foto: Canva

Rīgas klusā revolūcija: Ko zina 31% Latvijas iedzīvotāju, bet pārējie ir palaiduši garām? 0

LETA
13:46, 16. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijā 31% iedzīvotāju plāno iegādāties mājokli tuvākajā nākotnē un 11% no tiem plāno mājokli iegādāties jau nākamo viena-divu gadu laikā, aģentūru LETA informēja “Luminor Bank”, atsaucoties uz veikto aptauju.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
TV24
Henrijs Kaļķis par pensionēšanās vecuma sliekšņa celšanu: Tas būs neizbēgami
Kokteilis
Attiecības darbā? Lūk, šajās profesijās partneri visbiežāk tiek krāpti ar darba kolēģiem
Lasīt citas ziņas

Iedzīvotāji, kuri plāno mājokļa iegādi, visbiežāk to iecer tuvāko piecu gadu laikā – šādi atbildējuši 18% Igaunijas un 21% Lietuvas iedzīvotāju.

Visaktīvāk par jauna mājokļa iegādi tuvāko gadu laikā domā tieši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji – šādu ieceri paudis 41% aptaujāto. Salīdzinoši zemāka interese par īpašuma iegādi novērojama Vidzemē un Kurzemē. Šo atšķirību, visticamāk, ietekmē fakts, ka šajos reģionos lielākajai daļai iedzīvotāju jau pieder savs mājoklis, norāda “Luminor Bank”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Baiba Braže atklāj, kādus “slepenos ieročus” tur kabatā zemessardzes grūtākajos pārbaudījumos
VIDEO. “Nogrieztas krūtis un apjukums latviešos!” Transpersonu drāma “Krustpunktā”, pēc kuras ārsti apsūdz viens otru nekompetencē un melošanā
Bijušais RAKUS valdes priekšsēdētājs Staņēvičs piecos mēnešos nopelnījis trīsreiz vairāk kā vidējais latvietis saņem gadā

Līdzīga tendence vērojama arī kopumā visā Latvijā – salīdzinoši liela sabiedrības daļa tuvākajā laikā mājokļa iegādi neapsver. 52% Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka neplāno pirkt jaunu īpašumu. Lielākā daļa to skaidro ar to, ka viņiem jau pieder mājoklis. Savukārt 9% iedzīvotāju, kuriem šobrīd nav sava īpašuma, mājokļa iegādi neparedz arī ilgtermiņā.

Visbiežāk jaunu mājokli plāno iegādāties gados jauni cilvēki, kuru mājsaimniecībā ir trīs vai vairāk cilvēku, kā arī tiem ir augstāki personīgie un mājsaimniecības ienākumi.

“Luminor Bank” mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais skaidro, ka, neskatoties uz to, ka mājokļu cenas turpina augt un to kritums tuvākajā laikā netiek prognozēts, iedzīvotāji kļūst optimistiskāki un ir novērojama lielāka pārliecība par spēju tuvākajā laikā tikt pie sava mājokļa.

Sausais norāda, ka pieprasījumu un iedzīvotāju spēju uzņemties kredītsaistības būtiski ietekmējusi procentu likmju samazināšanās, kas ļauj plānot mēneša maksājumus ar lielāku finanšu pārliecību un veicina aktivitāti nekustamā īpašuma tirgū.

“Luminor Bank” dati rāda, ka šī gada pirmajos deviņos mēnešos izsniegto mājokļu kredītu apjoms palielinājies par 71% salīdzinājumā ar līdzvērtīgu periodu pērn, finansiāli atbalstot jaunu mājokļu iegādi vairāk nekā 2400 mājsaimniecībām Latvijā.

“Luminor Bank” aptauja veikta 2025. gada septembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat”, kopumā aptaujājot 3011 respondentus Baltijā vecumā no 18 līdz 59 gadiem.

SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Mūs Latvijā tin ap pirkstu, un jūs neko nedarāt!” Aivis Ceriņš tiešraidē pārmet Ministru prezidentes parlamentārajai sekretārei
Var saņemt 50 kg jeb divus maisus pa 25 kg. Rīgas iedzīvotājiem izsniegs smiltis ietvju kaisīšanai
“Visa sajūsma beigsies, kad tur notrieks pirmo gājēju…” Cilvēki publiski sāk vērtēt jaunāko Rīgas domes veikumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.