“Lai jūs zinātu!” Ekonomists atklāj nervus kutinošas aizkulises, kāda ir Saeimas deputātu darbadiena 53
Latvijā Saeimas uzturēšana izmaksā 30–40 miljonus eiro gadā — šādu maz “aprunātu” faktu TV24 raidījumā “Preses klubs” atklāja ekonomists un politiskās kustības “Bez partijām” līdzdibinātājs Guntars Vītols.
“Lai jūs zinātu — tas nav pilna laika darbs. Deputāti saņem ap 3000 eiro mēnesī, vēl arī palīgiem un departamentiem, kas viņus apkalpo, maksā par to, ka viņi ceturtdienās, vienreiz nedēļā, ierodas no rīta Saeimā, novelk reģistrēšanās kartīti, un tad daži vai nu iet pa pilsētu staigāt, vai skrien kaut kur tālāk. Pa vidu ir jānospiež tā poga un vēlreiz jānovelk kartīte,” šim “darba režīmam” uzmanību pievērst aicina ekonomists, vēlreiz uzsverot, ka tas viss notiek tikai vienu reizi nedēļā.
Lielajām partijām, frakcijām, un arī opozīcijai ir iedotas telpas — ofisi, kuros var maksāt algu sekretārei, bet pats deputāts tur var atrasties vai arī neatrasties, aizkulises atklāj Vītols.
“Šī tēma tika pacelta jau sen — kā lai novērtē deputātu darbu? Vai viņš vispār kaut reizi ir kāpis tribīnē un kaut ko pateicis? Izrādījās — trešdaļa to nekad nav darījuši. Kaut kādu cilvēku tur ievēlēja pēc esošās partiju sistēmas — viņš pat tribīnē ar sevi neiepazīstināja un vienkārši pazuda.” Kā ironizē Vītols: “Interesanta sistēma.”