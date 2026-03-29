Laikapstākļi šodien būs īpaši piemēroti atpūtai – ieskaties, ko sola sinoptiķi
Gaisa temperatūra Latvijā svētdien vietām pakāpsies līdz pat +16 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Saule dienas laikā mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss un vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11..+16 grādi, bet vēsāks būs piekrastē un Kurzemē, kur gaiss neiesils vairāk par +5..+10 grādiem.
Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss galvaspilsētā iesils līdz +8..+10 grādiem.