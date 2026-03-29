Rīga zied 2024. gada pavasarī

Laikapstākļi šodien būs īpaši piemēroti atpūtai – ieskaties, ko sola sinoptiķi 0

LETA
9:11, 29. marts 2026
Ziņas Dabā

Gaisa temperatūra Latvijā svētdien vietām pakāpsies līdz pat +16 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

TESTS. Saliec kopā pirkstus, un mēs atklāsim kādu tavas personības noslēpumu
Trīs maģiski datumi: šiem cilvēkiem piešķirta unikāla dāvana, par ko nojauš vien retais
Kā auksta duša! Pašmāju slavenības, tostarp Eilands un Stafecka, aizturētas Maiami lidostā 44
Saule dienas laikā mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss un vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11..+16 grādi, bet vēsāks būs piekrastē un Kurzemē, kur gaiss neiesils vairāk par +5..+10 grādiem.

Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss galvaspilsētā iesils līdz +8..+10 grādiem.

SAISTĪTIE RAKSTI
Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks! Lūk, kāds laiks gaidāms Pūpolsvētdienā
VIDEO. “Liec mani mierā!” Divu gorillu attiecību drāma sasmīdina internetu
VIDEO. Zemes nogruvums Turcijā aprij automašīnu – vadītājs brīnumainā kārtā izdzīvo
