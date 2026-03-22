Laiks šašlikam un pārgājieniem: svētdiena būs silta
Svētdiena būs pavasarīgi silta, liecina Latvija Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Svētdiena aizritēs ar mierīgiem laika apstākļiem. Lai arī kādā brīdī sauli aizklās kāds mākonis, diena būs sausa. Pūtīs lēns vējš, termometra stabiņš pakāpsies līdz +8…+13 grādu atzīmei, vienīgi vietām piekrastē būs mazliet vēsāks.
Līdzīgi kā aizvadītajās dienās, arī svētdien nav gaidāmi jauni siltuma rekordi, jo vissiltākais 22. marts meteoroloģisko novērojumu vēsturē bijis 2007. gadā. Tad Limbažu novada Skultē gaiss iesila pat līdz +19,0 grādiem.
Rīgā mākoņu debesīs būs maz un laiks saglabāsies sauss. Saulei spīdot, termometra stabiņš pakāpsies līdz +10…+12° atzīmei.