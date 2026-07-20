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Šis būs vienkārši jāpārdzīvo. Laika prognoze otrdienai 0

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LETA
14:38, 20. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz otrdienu lietus turpināsies daudzviet Kurzemē un Ziemeļvidzemē, vietām gaidāmas stipras pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.

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Citviet valstī debesis palaikam skaidrosies, vismazāk mākoņu būs dienvidaustrumu novados. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, bet Ziemeļkurzemes piekrastē gaidāms stiprs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš – ar brāzmām līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9..+14 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē tā svārstīsies ap +15 grādiem.

Otrdiena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē – pārsvarā apmākusies. Daudzviet līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns vējš, Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+21 grāds.

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Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13 grādiem, dienā tā sasniegs +20 grādus.

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