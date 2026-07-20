Šis būs vienkārši jāpārdzīvo. Laika prognoze otrdienai 0
Naktī uz otrdienu lietus turpināsies daudzviet Kurzemē un Ziemeļvidzemē, vietām gaidāmas stipras pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Citviet valstī debesis palaikam skaidrosies, vismazāk mākoņu būs dienvidaustrumu novados. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, bet Ziemeļkurzemes piekrastē gaidāms stiprs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš – ar brāzmām līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9..+14 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē tā svārstīsies ap +15 grādiem.
Otrdiena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē – pārsvarā apmākusies. Daudzviet līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns vējš, Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+21 grāds.
Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13 grādiem, dienā tā sasniegs +20 grādus.