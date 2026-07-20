Jau otro gadu topošās māsas varēs saņemt Māszinību stipendiju 0
Lai atbalstītu topošās māsas un iedrošinātu jaunos speciālistus veidot savu karjeru Bērnu slimnīcā, ar Rietumu Bankas dibinātā Nākotnes Atbalsta fonda ziedojumu jau otro gadu topošajām bērnu māsām būs iespēja saņemt Māszinību studentu stipendiju.
Rietumu Bankā norisinājās Māszinību stipendiju programmas pirmā gada noslēguma pasākums, kurā stipendiju saņēmējas – Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību studentes, kuras paralēli studijām jau strādā Bērnu slimnīcā, – kopā ar saviem mentoriem, slimnīcas vadību un programmas atbalstītājiem atskatījās uz paveikto un iezīmēja nākotnes plānus.
“Māsu profesionalitāte, zināšanas un cilvēcība bērnu ārstēšanās laikā slimnīcā ir ārkārtīgi nozīmīga. Tieši māsas ik dienu ir līdzās bērniem un viņu ģimenēm, sniedzot ne tikai profesionālu aprūpi, bet arī drošības sajūtu un atbalstu. Tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka Māszinību stipendiju programma turpināsies arī nākamgad. Tas ir svarīgs apliecinājums, ka māsu izvēlētais darbs ir svarīgs un sabiedrībai ļoti nepieciešams, turklāt stipendijas sniedz arī ļoti praktisku atbalstu studiju laikā. No sirds pateicamies Rietumu Bankas dibinātajam Nākotnes Atbalsta fondam par uzticēšanos un ieguldījumu bērnu veselības aprūpes speciālistu izaugsmē,” uzsver Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.
“Esam gandarīti arī šogad turpināt Māszinību stipendiju programmu, jo ticam, ka atbalsts bērnu māsām ir ieguldījums visas bērnu veselības aprūpes nākotnē. Priecājamies redzēt pirmā gada darba augļus – stipendijas palīdz jaunajām māsām iegūt vērtīgu pieredzi, vienlaikus turpinot studijas. Liels paldies Bērnu slimnīcas fondam par veiksmīgo sadarbību, īstenojot šo iniciatīvu! Aicinām topošās bērnu māsas izmantot šo iespēju un pieteikties jaunai stipendiju programmai,” akcentē Rietumu Bankas dibinātā Nākotnes Atbalsta fonda padomes locekle Jeļena Buraja.
“Bērnu slimnīcā mēs ļoti augstu vērtējam Nākotnes Atbalsta fonda investīciju mūsu cilvēkos un topošo māsu izvēli savu profesionālo ceļu saistīt ar pediatriju. Darbs ar bērniem prasa ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī lielu empātiju un sirds siltumu. Māszinību stipendiju programma ir būtisks atbalsts jaunajām māsām, palīdzot apvienot studijas ar darbu un vienlaikus stiprinot pārliecību par izvēlēto profesiju. Mēs ceram, ka šī iniciatīva iedrošinās arvien vairāk jauno māsu pievienoties mūsu komandai un saistīt savas darba gaitas tieši ar Bērnu slimnīcu,” pauž Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.
Stipendiju programmu 2025. gadā iedibinājis Bērnu slimnīcas fonds, pateicoties Nākotnes Atbalsta fonda ziedojumam – lai stiprinātu bērnu māsu profesijas prestižu un motivētu jaunos speciālistus turpināt darbu slimnīcā. Stipendija 2000 eiro apmērā katrai māsai piešķirta uz veselu mācību gadu, palīdzot jaunajām māsām apvienot darbu ar studijām.