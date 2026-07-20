Jau otro gadu topošās māsas varēs saņemt Māszinību stipendiju 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:59, 20. jūlijs 2026
Ziņas Ekonomika

Lai atbalstītu topošās māsas un iedrošinātu jaunos speciālistus veidot savu karjeru Bērnu slimnīcā, ar Rietumu Bankas dibinātā Nākotnes Atbalsta fonda ziedojumu jau otro gadu topošajām bērnu māsām būs iespēja saņemt Māszinību studentu stipendiju.

Pensionāriem atpūta pie ezera beidzas letāli – tiek uzskatīts, ka viņus nonāvējis lācis 7
Veselam
Ko ēst, lai uzturētu savas nieres lieliskā stāvoklī: 9 visnoderīgākie pārtikas produkti
Kokteilis
Cik daudz veiksmes ir tavā pusē? Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc to iespējām kļūt bagātam
Lasīt citas ziņas

Rietumu Bankā norisinājās Māszinību stipendiju programmas pirmā gada noslēguma pasākums, kurā stipendiju saņēmējas – Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību studentes, kuras paralēli studijām jau strādā Bērnu slimnīcā, – kopā ar saviem mentoriem, slimnīcas vadību un programmas atbalstītājiem atskatījās uz paveikto un iezīmēja nākotnes plānus.

“Māsu profesionalitāte, zināšanas un cilvēcība bērnu ārstēšanās laikā slimnīcā ir ārkārtīgi nozīmīga. Tieši māsas ik dienu ir līdzās bērniem un viņu ģimenēm, sniedzot ne tikai profesionālu aprūpi, bet arī drošības sajūtu un atbalstu. Tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka Māszinību stipendiju programma turpināsies arī nākamgad. Tas ir svarīgs apliecinājums, ka māsu izvēlētais darbs ir svarīgs un sabiedrībai ļoti nepieciešams, turklāt stipendijas sniedz arī ļoti praktisku atbalstu studiju laikā. No sirds pateicamies Rietumu Bankas dibinātajam Nākotnes Atbalsta fondam par uzticēšanos un ieguldījumu bērnu veselības aprūpes speciālistu izaugsmē,” uzsver Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Noliecu galvu mīļotās priekšā par šo!” Aivis Ceriņš atklāj sirdi aizkustinošus jaunumus
Šis būs vienkārši jāpārdzīvo. Laika prognoze otrdienai
Kokteilis
Laima Vaikule atklāj, kādu padomu savulaik saņēmusi no maestro Raimonda Paula

“Esam gandarīti arī šogad turpināt Māszinību stipendiju programmu, jo ticam, ka atbalsts bērnu māsām ir ieguldījums visas bērnu veselības aprūpes nākotnē. Priecājamies redzēt pirmā gada darba augļus – stipendijas palīdz jaunajām māsām iegūt vērtīgu pieredzi, vienlaikus turpinot studijas. Liels paldies Bērnu slimnīcas fondam par veiksmīgo sadarbību, īstenojot šo iniciatīvu! Aicinām topošās bērnu māsas izmantot šo iespēju un pieteikties jaunai stipendiju programmai,” akcentē Rietumu Bankas dibinātā Nākotnes Atbalsta fonda padomes locekle Jeļena Buraja.

“Bērnu slimnīcā mēs ļoti augstu vērtējam Nākotnes Atbalsta fonda investīciju mūsu cilvēkos un topošo māsu izvēli savu profesionālo ceļu saistīt ar pediatriju. Darbs ar bērniem prasa ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī lielu empātiju un sirds siltumu. Māszinību stipendiju programma ir būtisks atbalsts jaunajām māsām, palīdzot apvienot studijas ar darbu un vienlaikus stiprinot pārliecību par izvēlēto profesiju. Mēs ceram, ka šī iniciatīva iedrošinās arvien vairāk jauno māsu pievienoties mūsu komandai un saistīt savas darba gaitas tieši ar Bērnu slimnīcu,” pauž Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Stipendiju programmu 2025. gadā iedibinājis Bērnu slimnīcas fonds, pateicoties Nākotnes Atbalsta fonda  ziedojumam – lai stiprinātu bērnu māsu profesijas prestižu un motivētu jaunos speciālistus turpināt darbu slimnīcā. Stipendija 2000 eiro apmērā katrai māsai piešķirta uz veselu mācību gadu, palīdzot jaunajām māsām apvienot darbu ar studijām.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Rietumu Banka refinansē obligācijas biroju centra “Sand Offices” attīstībai Viļņā
Rīgā būs skatāma izstāde “Laikmetīgais zīmējums: Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram”
FOTO. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā norisināsies vērienīga zīmējumu izstāde “Iemiesotā doma”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.