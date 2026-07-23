“Latvieši ir ļoti negatīva, rupja, skaudīga un rasistiska tauta!” Sieviete, kas nolēmusi pārcelties uz Indiju, kritizē latviešu raksturu 19
Revita ir latviešu sieviete, kura ir precējusies ar indieti un šobrīd dzīvo Portugālē. Ar savām ikdienas gaitām un pārdomām viņa regulāri dalās “TikTok”. Šoreiz viņa publiski atbildējusi uz kādas savas sekotājas komentāru par latviešiem. Viņas atbilde pavērusi plašas diskusijas par šo tēmu.
Revita atbildēja sekotājai, kura vaicā: “Es pirms trim gadiem atgriezos Latvijā. Neesmu priecīga šeit. Cilvēki nelaipni un daudz kas cits. Rudenī dodos atpakaļ uz Apvienoto Karalisti.”
Atbildes video Revita sliecas pievienoties savas sekotājas komentāram. Viņa norāda: “Ļoti negatīva tauta, ļoti rupja tauta, ļoti skaudīga tauta, rasistiska.
Šobrīd viņa ar ģimeni dzīvo Portugālē, kur gan arī esot daži trūkumi, tāpēc augustā plāno pārcelties uz Indijas pilsētu Goa. Tur esot internacionāla un laba vide, tāda kā mazā Eiropa Indijā, kur ir drošākā vieta ģimenēm.
Šis viss stāsts liek aizdomāties par latviešu attieksmi vienam pret otru, par cilvēcību, par pieņemšanu. Vienlaikus ir arī skaidrs, ka, kā tajā latviešu teicienā, viens darvas piliens spēj sabojāt veselu medus mucu, līdz ar to pilnīgi noteikti gribas aizstāvēt, ka Latvijā dzīvo daudz brīnišķu cilvēku, taču nenoliedzami ir arī tādi, kas kopējo noskaņu pabojā.
Revita jau iepriekš pat pie soctīklu video esot saņēmusi nejaukus komentārus, tādējādi radusies sajūta, ka šejienes cilvēkos iekšā ir purvs.
Indijā viņa ar ģimeni plāno pagaidām palikt 6 mēnešus, vīza esot uz 5 gadiem, taču apprecoties tikšot piešķirta mūža vīza.
Kā jau var nojaust, komentāros pie šī video ir īsta viedokļu vētra. Ir izteikti divas puses – vieni piekrīt Revitas viedoklim, ka Latvijā dzīvot nav viegli, bet otri sirsnīgi aizstāv Latviju un latviešus. Katram sava taisnība.
Ieskatāmies dažās pārdomās!
“Man meitenes gan prasa braukt uz Latviju, šovasar nebijām un viņas jau pīkst, lai braucam vismaz uz Ziemassvētkiem. Divas meitenes ir mix race, bet mums nekad neviens nav piesējies pie viņu ādas krāsas.”
“Pareizs lēmums! Mums līdz demokrātiskai valstij vēl tālu.”
“Cilvēki šeit ir izverdzināti, liela daļa dzīvo nabadzībā, daudzi nodzērušies, sajukuši, visiem depresijas, ja iedziļinās tajā visā, tad situācija, kas ir Latvijā, ir briesmīga. To esmu novērojusi Liepājā, Rīgā. Tikai mazākai daļai iet labi un ļoti labi. Bet šie cilvēki brauc ar auto tikai, tie nav tie, ko redzēsiet klīstot pa ielām diendienā. Un viņi neredz tālāk par sevi, neredz šo nabadzību. Bēdīgi. Tāpēc daudzi aizbrauc, jo grib dzīvot, nevis būt vergs.”
“Atgriezos ar angļu vīru + 3 bērniem pirms 4 gadiem no Londonas. Nevaru pat vārdos izteikt, cik maniem bērniem šeit ir fantastiska dzīve, cik daudz iespēju, viņi nodarbojas ar tik daudz dažādām lietām, un viss bezmaksas… Pat vīrs nevar vairs iztēloties kādreiz atgriezties. Atbraucām uz 1 gadu… Nu jau pārdevām Anglijas īpašumu un esam uz palikšanu.”
“Grūti saprast, kas tik traki Latvijā nepatīk, nu, bet katram sava brīva izvēle. Man liekas šī ir burvīga valsts.”
“Par latviešiem pilnīgi nepiekrītu. Es Latvijā sastopu brīnišķīgus cilvēkus. Es dzīvojot Vācijā, lepojos, ka es esmu latviete no Latvijas.”
“Pilnīgi piekrītu katram vārdam, cilvēki Latvijā 90% drausmīgi. Goa ir skaista, ideāla vieta, esmu bijusi, ļoti patīk, arī Singapūra laba izvēle, arī esmu bijusi un daudz interesējusies. Lai Jums veicas! Indijā arī šķiršanās nav, ļoti maz bet Latvijā diemžēl drūmi, tāda skaudība, pašiem neveicas, jo jāskatās kā citiem iet.”
“Nu, zini kā, esmu saskārusies Latvijā ar ļoti foršiem cilvēkiem, uz ielas es pasmaidu un man pasmaida pretim. Iestādēs laipni. Bet, jā, diezgan jūtams arī ka cilvēki viens otru “skenē”. Pāris mēnešus dzīvoju Austrijā – nav skenēšanas vispār. Un vienmēr visi cilvēki jauki, atsaucīgi. Te arī ir labklājība, drošība pamatā, tāpēc arī sevi nebloķē citiem. Bet nu jā, pret cittautiešiem, Latvijā ir diezgan tāda negatīvāka attieksme.. Tāpēc es labprāt gan Latvijā padzīvoju, gan Austrijā. Bet tā, ka teiktu, ka Latvijā visi maisā bāžami – noteikti neteiktu. Vienkārāi inteliģentāki, atvērtāki cilvēki nav tik skaļi kā tie kuri ir prasti.”
“Es Tev pilnībā piekrītu. Esmu 20 gadus Apvienotajā Karalistē, un, kad sanāk uz Latviju atbraukt, saprotu, ka nekad tur vairs negribētu dzivot, īpaši ar mixed race berniem, cilvēki tik indīgi, ka tik kaut ko negatīvu pateikt, kadam ieriebt. Nē, paldies, es izvēlos ar cilvēkiem būt, kas labu vēl.”
“Es atvainojos, bet pēc dažiem cilvēkiem, komentāriem nevar spriest par visu tautu. Latviešu cilvēki ir līdzjūtīgi, izpalīdzīgi, kārtīgi, strādīgi, nevis tikai rupji,negatīvi,skaudīgi… Un Latvija ir skaista zeme, es ar savu Dzimteni lepojos un nekad nevarētu dzīvot citā valstī, bet katram savs. Lai Jums veicas un viss ir labi!”
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