Aiz Putina muguras Krievijā un Ķīnā notiek gatavošanās kaut kam lielam: vai varam atvērt šampanieti? 14
Politologs Maikls Naki izteicis viedokli, ka Putinu neviens neplāno likvidēt, taču jau gatavojas dzīvei bez viņa. Viņš uzskaitījis vairākus faktorus, kas par to liecina.
Savu redzējumu, kā ziņo Dialog.ua, par Krievijā notiekošo politologs paudis “YouTube” kanālā: “Lūk, ko mēs redzam, kad jūlijs vēl nemaz nav beidzies: elite izvada naudu, noņem likmes no sistēmas, uz kuras nopelnījusi bagātību; Ķīna iepazīstas ar tiem, kuri nāks pēc Putina, un izsniedz Maskavai rēķinu par katru nākamo soli atbalsta sniegšanā; reitingi kara dēļ krītas maksimālā ātrumā, un neapmierinātība ir fokusēta personīgi uz Putinu; budžeta deficīta plāns ir “apēsts” pusgada laikā; naftas nozare deg tiešā nozīmē; kara komisariāti nespēj nopirkt cilvēkus par iepriekšējo naudu.”
Viņaprāt, katru no šiem procesiem atsevišķi varētu norakstīt uz īslaicīgām grūtībām, taču kopā tie veido to pašu uzvedību, kāda novērojama pirms lietus.
Tāpat viņš piebilda, ka diktatorus reti gāž barikādes – daudz biežāk viņu sistēma pārtrauc pildīt viņu iegribas, jo katrs tās dalībnieks domās jau dzīvo nākamajā ērā un lēmumus pieņem, balstoties uz to.
“Oligarhi izvēlas citu jurisdikciju, Sji Dzjiņpins izvēlas sarunu biedrus, students izvēlas neparakstīt kontraktu,” savu viedokli pauda Naki.
Tajā pašā laikā Naki uzsvēra svarīgu niansi, kas aptumšo prieku: “Atvērt šampanieti pirms laika nav vērts. Putins joprojām kontrolē represīvo aparātu, viņa armija katru dienu nogalina cilvēkus Ukrainā, viņa raķetes triecas dzīvojamās mājās. Krītoši reitingi un bēgošs kapitāls paši par sevi vēl nav apturējuši nevienu karu. Priekšvēstneši liecina par lietus tuvošanos, taču nenosaka tā datumu.”
Viņš piebilda, ka režīms joprojām spēj noturēties ilgāk, nekā gribētos mums visiem, tomēr pašlaik ir būtiski, ka mašīna, kas turējās uz gatavības ticēt vienam cilvēkam, zaudē šo ticību visos līmeņos uzreiz, un tas šādā mērogā notiek pirmo reizi kara laikā.