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Pie tavas mājas ir stārķa ligzda? Pavēro putna uzvedību, tā tev šo un to pateiks priekšā 0

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LA.LV
7:06, 23. jūlijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Jau izsenis stārķis Latvijā uzskatīts par vienu no īpašākajiem putniem. Mūsu senči ticēja, ka tas neapmetas nejaušā vietā – stārķis izvēloties tikai tās mājas, kurās valda laba aura, saticība un darba tikums. Daudzviet stārķa ligzda pie mājas tika uzskatīta par svētību, un tās nojaukšana – par ļoti sliktu zīmi.

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Arī mūsdienās cilvēki rūpīgi vēro stārķu uzvedību. Dažkārt tam ir pavisam praktisks skaidrojums, taču tautas ticējumi katrai darbībai piešķir savu īpašo nozīmi.

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