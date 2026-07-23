Pie tavas mājas ir stārķa ligzda? Pavēro putna uzvedību, tā tev šo un to pateiks priekšā 0
Jau izsenis stārķis Latvijā uzskatīts par vienu no īpašākajiem putniem. Mūsu senči ticēja, ka tas neapmetas nejaušā vietā – stārķis izvēloties tikai tās mājas, kurās valda laba aura, saticība un darba tikums. Daudzviet stārķa ligzda pie mājas tika uzskatīta par svētību, un tās nojaukšana – par ļoti sliktu zīmi.
Arī mūsdienās cilvēki rūpīgi vēro stārķu uzvedību. Dažkārt tam ir pavisam praktisks skaidrojums, taču tautas ticējumi katrai darbībai piešķir savu īpašo nozīmi.