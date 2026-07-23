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Pēc ļoti vēsas nakts Vidzemē un Latgalē visā Latvijā būs “pelēka” ceturtdiena 1

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LETA
7:20, 23. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz ceturtdienu daudzviet Latgalē un Vidzemē gaisa temperatūra noslīdēja zem +10 grādiem, vietām Ziemeļvidzemē un Vidzemes augstienē sasniedzot +7 grādus, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

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Piecos rītā gaisa temperatūra valstī atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +7,5 grādiem Rūjienā un +7,6 grādiem Zosēnos līdz +14,5 grādiem Rīgas centrā.

Debesis pārsvarā mākoņainas, dažviet neliels lietus, bet Liepājas pusē vietām līst stipri.

Vēja praktiski nav. Gaisa kvalitāte laba.

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Rīgā mākoņains rīts, bezvējš, gaisa temperatūra +14 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +15,8 grādiem Alūksnē līdz +19,6 grādiem Bauskā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 22. jūlijā bija +44 grādi Spānijā un +45 grādi Sicīlijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -2 grādi Alpu un Skandināvijas kalnos.

Ceturtdien Latvijā saglabāsies daudz mākoņu un vietām līs, prognozē sinoptiķi.

Lokāli gaidāms stiprs lietus, iespējams pērkona negaiss. Kurzemes dienvidrietumu daļā stiprs lietus gaidāms plašākā teritorijā.

Valdot lēnam vējam un bezvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+21 grādam.

Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus, vēja praktiski nebūs un gaiss iesils līdz +19 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1008-1011 hektopaskāli jūras līmenī.

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