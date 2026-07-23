Foto: IMAGO/SNA/Scanpix

Krievijā septembrī būs vēlēšanas, Putina partijas izmisums jūtams jau tagad 50

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LA.LV
8:33, 23. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas prezidenta administrācija jau otro reizi samazinājusi gaidas attiecībā uz valdošās partijas “Vienotā Krievija” rezultātu septembrī gaidāmajās Valsts domes vēlēšanās, vēsta izdevums “Meduza”, atsaucoties uz amatpersonām, partijas pārstāvjiem un avotiem, kas esot pietuvināti Kremlim.

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Vēl martā publiski tika runāts par mērķi iegūt 55% balsu, vēlētāju aktivitātei sasniedzot 50%. Atsevišķos reģionos neoficiāli esot prasīti pat 60% balsu un 55% vēlētāju dalība.

Jūnijā gaidas tika samazinātas līdz aptuveni 50%, bet jūlija vidū vairāku reģionu amatpersonām jau esot dots jauns orientieris – vismaz 45% balsu. Prasība nodrošināt aptuveni 50% vēlētāju aktivitāti pagaidām neesot mainīta.

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“Vispirms minimālais rādītājs bija 55%, pēc tam 50%, bet tagad orientējamies uz 45%,” izdevumam stāstījusi kāda par vēlēšanu organizēšanu atbildīga reģionālā amatpersona.

Reģionos, kuros “Vienotā Krievija” tradicionāli uzrāda augstākus rezultātus, no partijas joprojām varētu gaidīt aptuveni 50% balsu, vēlētāju aktivitātei sasniedzot 50–55%.

Savukārt tā dēvētajos vēlēšanu sultanātos – reģionos, kuros regulāri tiek paziņoti neparasti augsti varas partijas rezultāti, – prasības, iespējams, nemaz neesot pazeminātas.

Kāds “Meduza” avots apgalvojis, ka tur nepieciešamā rezultāta nodrošināšanas mehānismi esot darbojušies jau gadu desmitiem. Šo apgalvojumu neatkarīgi pārbaudīt nav iespējams.

Kā galvenos iemeslus prasību samazināšanai “Meduza” avoti min degvielas trūkumu, cenu kāpumu un sabiedrības nogurumu no Krievijas sāktā kara Ukrainā. Tas ietekmējot gan “Vienotās Krievijas”, gan Vladimira Putina popularitāti.

Saskaņā ar Krievijas valsts socioloģisko pētījumu centra VCIOM datiem gada sākumā Putinam uzticējušies 79% aptaujāto, bet jūlijā – 71%. Viņa darbu gada sākumā atbalstījuši 75% respondentu, bet jūlijā – 65%.

Arī “Vienotās Krievijas” rādītāji esot svārstīgi. Aprīlī par partiju bijuši gatavi balsot tikai 27% aptaujāto, savukārt pēc aptauju metodoloģijas maiņas atbalsta rādītājs pieaudzis līdz 35%.

“Meduza” avoti norāda, ka oficiāls rezultāts aptuveni 45% apmērā sabiedrībai varētu šķist ticamāks nekā 55% vai 60%. Pārāk pārliecinoša uzvara ekonomisko grūtību un krītošo reitingu apstākļos varētu radīt papildu aizdomas par rezultātu patiesumu.

Kremlis pašlaik cenšoties panākt, lai reģionālās amatpersonas nepārspīlētu spiedienu uz valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem. No daudziem reģioniem vairs netikšot prasīti īpaši augsti rezultāti, ja kopējo rādītāju iespējams palielināt vietās, kur varas partijas atbalsts tradicionāli tiek uzrādīts daudz lielāks.

Tomēr pirms vēlēšanām prasības atsevišķiem reģioniem varot atkal paaugstināt. Reģionu politikas kuratoriem varētu jautāt, vai nepieciešamības gadījumā iespējams sagādāt vēl vairāk balsu, lai visā valstī sasniegtu Kremlim vajadzīgo rezultātu.

Kāds ar prezidenta administrāciju sadarbojošs polittehnologs “Meduza” norādījis, ka zemāks mērķis varētu nozīmēt mazāku pārkāpumu un falsifikāciju apjomu. Turklāt 45% rezultāts sabiedrībai šķistu tuvāks realitātei.

Neraugoties uz to, Kremlis, iespējams, centīsies panākt vismaz tikpat augstu rezultātu kā iepriekšējās Valsts domes vēlēšanās. 2021. gadā “Vienotā Krievija” oficiāli ieguva 49% balsu.

Pat ar 45% balsu partija, pateicoties uzvarām vienmandāta apgabalos, varētu saglabāt konstitucionālo vairākumu parlamentā. Taču, kā norāda “Meduza” avoti, Kremļa politiskajai vadībai varētu būt grūti samierināties ar rezultātu, kas būtu zemāks par iepriekš sasniegto.

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