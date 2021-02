Foto: Paula Čurkste/LETA

"Latvijā notiek pamatīga biedēšana! Lietuvā nav tāda histērija." Jānis Streičs par Covid-19 ierobežojumiem







“Mani tas smīdina un pat kaitina, cik Latvija ar to visu vien nodarbojas. Ir aizliegums – pildi to. Lietuvā nav tāda histērija, kāda valda Latvijā,” “RīgaTV 24” raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja režisors Jānis Streičs, kurš šobrīd dzīvo Lietuvā.

“Kad rēta sāp, tad to nevar kužināt. Mani kaitina, cik Latvija ar to nodarbojas. It kā citas dzīves nebūtu. Lietuvā ļoti labi pildām noteikumus. Mēs nedrīkstam braukt uz kaimiņu pašvaldību, varam apmeklēt tikai savas pašvaldības veikalu, un mēs to stingri, stingri ievērojam. Man ir burvīgi kaimiņi apkārt, bet mēs neejam ciemos viens pie otra. Kā jau laukos – runājam pa gabalu,” stāsta režisors.

Viņš norāda, ka Lietuvas televīzijā nav tāda histērija, kāda par šo tēmu valda Latvijā: “Un galvenais, ka notiek pamatīga biedēšana!”