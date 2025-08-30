Latvija “slīkst” parādos, bet atbalsts Ukrainai neapstājas: VM prasa pārdalīt 5,4 miljonus eiro Ukrainas iedzīvotāju atbalstam 0
Veselības ministrija (VM) prasa pārdalīt papildu 5 420 731 eiro, lai nodrošinātu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, liecina VM sagatavotais rīkojuma projekts.
Finansējums paredzēts, lai apmaksātu izdevumus, kas radušies, sniedzot dažāda veida medicīnisko palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem pērn un šogad.
Vislielākā summa – 3 478 249 eiro – nepieciešama medicīniskās palīdzības nodrošināšanai stacionārās ārstniecības iestādēs laikposmā no 2024.gada 1.novembra līdz 2025.gada 31.maijam.
Par primārās ambulatorās veselības aprūpes, laboratorisko izmeklējumu, sekundārās ambulatorās aprūpes pakalpojumu un prettuberkulozes medikamentu nodrošināšanu paredzēti 1 330 203 eiro laikposmā no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.maijam, daļēji apmaksājot izdevumus arī par 2024.gada oktobri.
Plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai vajadzīgi 271 983 eiro, tai skaitā 19 407 eiro glikozes monitorēšanas sistēmu un insulīna ievadīšanas ierīču (insulīna sūkņu, katetru un rezervuāru) nodrošināšanai, kā arī pacientu transportēšanai uz zemāka līmeņa ārstniecības iestādi. Šajā summā ietilpst arī 252 576 eiro par pacientu medicīnisko transportēšanu no ārvalstu ārstniecības iestādēm uz Latvijas stacionāro ārstniecības iestādi laikposmā no 2024.gada 1.novembra līdz 2025.gada 30.jūnijam saskaņā ar starptautiskās palīdzības vienošanos.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu nodrošināšanai no 2024.gada 1.decembra līdz 2025.gada 31.maijam nepieciešami 157 155 eiro.
Savukārt ambulatorajai ārstēšanai nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai vajadzīgi 120 295 eiro laikposmā no 2024.gada 1.novembra līdz 2025.gada 31.maijam.
Centralizēto medikamentu un materiālu iegādei, tai skaitā parenterāli ievadāmo zāļu nodrošināšanai onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai, nepieciešami 31 381 eiro tajā pašā periodā.
Zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai bērniem līdz 18 gadu vecumam paredzēti 31 465 eiro par laikposmu no 2024.gada 1.novembra līdz 2025.gada 31.maijam.