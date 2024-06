Foto – Shutterstock

Valdība šodien apstiprināja sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas plānu 2024.-2027.gadam, kas paredz nodrošināt integrētu un mērķtiecīgu politiku, kas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu.

Plāna rīcības virzieni paredz sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū un izglītībā, ar dzimumu saistītu negatīvu stereotipu mazināšanu, kā arī dzimumu līdztiesības principa integrēšanu politikas plānošanas procesos.

Plānā tieši netiek skarti ar dzimumu saistītas vardarbības jautājumi, it īpaši atbalsta sniegšanas aspekti no vardarbības cietušajiem, kā arī vardarbības veicēju atbildības stiprināšanas aspekti. Labklājības ministrija (LM) informē, ka šie jautājumi tiek skatīti šobrīd izstrādes procesā esošajā vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plānā 2024.-2029.gadam. Vienlaikus plānā tiek risināts jautājums par negatīvu stereotipu mazināšanu, it īpaši jauniešu vidū, kas ir viens no vardarbības prevencijas mehānismiem.

Plānā ietverti pasākumi, kurus ierobežota un vēl nepieejama finansējuma vai cilvēkresursu dēļ nav izdevies īstenot plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam laikā, bet kuri ir aktuāli arī 2024.-2027.gada periodā. Lai sekmētu izvirzīto problēmjautājumu atpazīstamību publiskajā telpā, atsevišķus plāna pasākumus paredzēts sasaistīt ar gan starptautiski, gan nacionāli atzīmējamām dienām un to laikā īstenotiem publicitātes pasākumiem, piemēram, Starptautisko sieviešu dienu, Mātes dienu un citiem.

LM norāda, ka ar plāna starpniecību tiks risināti tikai visaktuālākie izaicinājumi, kā pamatjomas izvēloties stereotipu un aizspriedumu mazināšanu dažādās jomās, bet īpaši darba tirgū un izglītībā. Vienlaikus nozīmīga uzmanība tiks veltīta valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, starpinstitūciju sadarbības attīstīšanai un izpratnes par dzimumu līdztiesību un tās sasaisti ar nozaru politikām turpmākai pilnveidošanai.

Plāna īstenošanas gaitā iecerēts būtiski stiprināt valsts pārvaldes sadarbību ar nevalstisko organizāciju un dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, nodrošinot, ka sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas pasākumi ir atbilstoši to mērķauditorijām un faktiskajām vajadzībām.

Plānā iecerēts nodrošināt atbalstu darba ņēmējiem stereotipu atpazīšanā un pārvarēšanā, sniegt atbalstu darba devējiem un politikas veidotājiem darba samaksas atšķirību mazināšanā un darba samaksas pārskatāmības sistēmas attīstīšanā un ieviešanā Latvijā, kā arī veikt izvērtējumu par esošo darba samaksas praksi uzņēmumos un iestādēs.

Tāpat plānā iecerēts mazināt stereotipus zēnu un meiteņu vidū par izglītību un karjeras izvēli, tostarp izveidot valsts nozīmes interešu izglītības centrus, kas īsteno interešu izglītības programmu piedāvājumu, tai skaitā zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas jomās, kā arī stiprināt meiteņu līderības un uzņēmējdarbības prasmes “Future Heroes” programmā.

Plāns paredz arī nodrošināt bezmaksas higiēnas preču pieejamības risinājumu, lai novērstu “menstruālo nabadzību”, valsts pārvaldes ekspertu pašvaldības un citu speciālistu izglītošanu dzimumu līdztiesības jautājumos un citus pasākumus.

Plāna pasākumu īstenošanai kā būtiskākais finanšu avots plānots ES fondu finansējums 2021. – 2027.gada plānošanas periodam, paredzēta arī citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste. Tomēr daudzi plāna pasākumi tiks īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā LM un citu valsts pārvaldes iestāžu līdzekļiem. Savukārt jautājums par papildu finansējumu 2025.gadā un turpmākajos gados ir izskatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta iespējām.