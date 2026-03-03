Diskusiju platformā “Reddit”, kuru pēdējā laikā aktīvi izmanto arī latvieši, nesen parādījusies kāda interesanta un vienlaikus satraucoša ziņa. Kāds foruma lietotājs ir publicējis informāciju, kurā tiek pausts, ka baltkrievi izmanto bijušo Latvijas Radio 4 frekvenci savām vajadzībām. Tai skaitā, lai izplatītu propagandu.
“Kā jau gaidāms, LR4 slēgšana bija “dāvana” draudzīgajiem kaimiņiem, un tie kopš februāra palielinājuši raidītāju jaudas savām stacijām un sākuši pat raidīt ziņas latviski ar propagandisku aicinājumu pārslēgties tiem, kam pietrūkst informācijas “savā valodā”.
Šis konkrētais gadījums no Baltkrievijas radiostacijas, kas raida no Braslavas raidītāja (netālu no Daugavpils). Tagad tikai atliek gaidīt, kad arī krievi Pleskavā sāks izmantot līdzīgas metodes…” teikts “Reddit” publikācijā.
Saistībā ar šo “Reddit” publikāciju, LA.LV vērsās ar jautājumiem pie Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) un SIA “Elektroniskie sakari”.
Uz šo frekvenci ir izsludināts konkurss
“Padome informē, ka tad, kad Padome pieņem lēmumu par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmas apraides atļaujas anulēšanu, attiecīgās radio programmas iepriekš izmantotā/-s frekvence/-s atbrīvojas.
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk – EPLL) 15. panta sestā daļa paredz: “Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju, apraides tiesības bez konkursa un termiņa ierobežojuma vispirms tiek piešķirtas sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem.” Ņemot vērā minēto, priekšroka raidīt frekvencē, kas tikko atbrīvojusies, ir sabiedriskajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim VSIA “Latvijas sabiedriskais medijs”.
Ja sabiedriskais medijs atsakās no frekvences, Padome saskaņā ar EPLL un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju izsludina konkursu uz apraides tiesību piešķiršanu vai apraides aptveršanas zonas palielināšanu attiecīgajā frekvencē.
Konkursa nolikums pieejams Padomes tīmekļvietnē www.neplp.lv sadaļā “Mediji” – “Komerciālie radio” – “Konkursi” vai “Mediji” – “Nekomerciālie radio” – “Konkursi”,” situāciju komentē NEPLP.
Jaudas izmaiņa nav konstatēta
SIA “Elektroniskie sakari” skaidro: “Kaimiņvalsts Baltkrievijas Braslavā esošā FM apraides stacija 107,7 MHz frekvencē darbojās jau iepriekš, kad Rīgā šajā frekvencē vēl tika izplatīta LR4 programma. Pārbaudot radiofrekvenču spektra monitoringa datus Daugavpilī, nav konstatējama Braslavā 107,7 MHz frekvencē strādājošās FM stacijas signāla līmeņa un attiecīgi lietotā raidītāja jaudas izmaiņa.
Situācijās, kad tiek pārtraukta radio programmas apraide konkrētā frekvencē, pati frekvence nepazūd – tā kļūst brīva turpmākai izmantošanai atbilstoši NEPLP lēmumiem.”
