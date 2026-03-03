Ludzas un Rēzeknes iedzīvotājiem nodrošināta nelegālā televīzija – VP aizturējusi vainīgo 0
Aizvadītajā mēnesī Valsts policijas Latgales reģiona Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas, izmeklējot kriminālprocesu par nelegālās televīzijas izplatīšanu, uz aizdomu pamata aizturēja 1968. gadā dzimušu vīrieti. Likumsargi noskaidroja, ka nelikumīgā televīzija nodrošināta Rēzeknes un Ludzas novada iedzīvotājiem. Valsts policija turpina izmeklēšanu.
Mērķtiecīgi strādājot nelikumīgās televīzijas izplatīšanas apkarošanas jomā, 2026. gada 19. februārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonām, veicot virkni izmeklēšanas darbību, aizturēja 1968. gadā dzimušu vīrieti aizdomās par nelikumīgas televīzijas nodrošināšanu par maksu Rēzeknes un Ludzas novada
iedzīvotājiem.
Likumsargi veica vairākas kratīšanas saistībā ar nelikumīgu piekļuves nodrošināšanu televīzijas programmām, kuras atbilstoši Eiropas Savienības Padomes un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumiem ir aizliegtas izplatīšanai Eiropas Savienības teritorijā. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka persona, iespējams, šādā veidā pārkāpa arī blakustiesības, nodrošinot klientiem televīzijas pakalpojumu bez licences un atbilstošām
tiesību īpašnieku atļaujām.
Sankcionēto kratīšanu laikā policijas darbinieki atrada un izņēma datu nesējus, mobilos telefonus, datoru un televīzijas signāla uztveršanas, formēšanas un izplatīšanas iekārtas.
Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 208. panta, tas ir, par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.
Valsts policija un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome iedzīvotājus aicina būt vērīgiem un neatsaukties uz nereģistrētu televīzijas pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem, bet publisko izklaižu vietu īpašniekiem atbildīgi izturēties pret saturu, kuru tie publisko saviem apmeklētājiem un tā izmantošanas noteikumiem.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas 2025. gada laikā veikušas 110 audiovizuālā satura legalitātes pārbaudes. Iepriekšējā gada laikā uzsākti 27 administratīvā pārkāpuma procesi, seši kriminālprocesi un četri kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.