Latvijas Universitāte – tik plaši dzirdēta, bet ko TU zini par Latvijas Universitāti?







Latvijas Universitāte (LU) ir viena no lielākajām augstskolām visā Baltijā un katru gadu tā studentu rindās uzņem vairākus tūkstošus jauniešu ne vien no Latvijas, bet teju visas pasaules. Šis gads, protams, nav izņēmums – jau 5. jūlijā vienotajā elektroniskajā pieteikumu sistēmā Latvija.lv ikviens vidusskolas absolvents varēs pieteikties studijām LU, izvēloties apgūt zināšanas kādā no 13 fakultātēm.

TV24 raidījumos “Izvēlies panākumus!” LU vadība, mācībspēki, studenti un absolventi stāsta par LU sniegtajām studiju iespējām, plašo zinātnes pētījumu klāstu, kur var iesaistīties ikviens students, augstskolas vērtībām un nākotnes vīzijām un citiem saistošiem tematiem.

Kāpēc nedrīkst kāpt pa centrālajām kāpnēm pie LU galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19, kamēr neesi pabeidzis studijas? Vai šim mītam ir kāds zinātnisks pamatojums, vai tā ir tikai urbānā leģenda? Kā “noķert” vīrusu vai neredzamu nano daļiņu un likt tai “strādāt” cilvēku labā? Kāpēc Torņakalnā top modernais LU Akadēmiskais centrs un kādas iespējas jaunās ēkas un tehnoloģijas sniedz šodienas studentiem? Tās ir tikai dažas no tēmām, ko savstarpējās sarunās ar raidījumu viesiem iztirzās TV žurnālists Sandijs Semjonovs.

“Cilvēki, kad īsi pēc Latvijas valsts izveidošanās 1919. gadā nolēma dibināt Latvijas Universitāti, domāja, redzēja un saprata, ka tieši universitāte, augstākā izglītība ir tas, kas palīdzēs Latvijai augt un iegūt ne tikai starptautisku atpazīstamību, bet arī labklājību šeit pat – mājās,” stāstot par Universitātes misiju, uzsver LU rektors profesors Indriķis Muižnieks. “Katrs ieguldījums, kas šajā virzienā (augstākajā izglītībā – red.) tiek ielikts, ir svarīgs!”

LU 13 fakultātēs tiek realizētas kopumā 150 studiju programmas dažādos līmeņos – koledžas, bakalaura, maģistra un doktora. Studijas notiek gan Rīgā, gan LU filiālēs Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Madonā, Kuldīgā un Tukumā, kas nozīmē, ka par studentu var kļūt arī tad, ja nav iespēju vai vēlmes ikdienā doties uz nodarbībām galvaspilsētā.

Pašlaik LU veido pilnīgi jaunu, vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studijas un pētniecības centriem–LU Akadēmisko centru Torņakalnā, kur jau atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, 2023. gadā būs gatava Rakstu māja un tuvā nākotnē vēl taps Sporta, Veselības, Tehnoloģiju, Studentu un viesu mājas. Akadēmiskais centrs ir ceļš nākotnē, kas vēl tikai top un kuru veido pati universitāte. Tā ir un būs vide, kur uzplaukt talantam, uzņēmībai un sadarbībai. Mūsdienīgās telpas un moderno tehnisko aprīkojumu Dabas un Zinātņu mājā jau tagad novērtē ne tikai pašmāju, bet arī ārvalstu studenti.

Studiju laiks ir labākais laiks cilvēka dzīvē – jo studiju dzīve nav tikai mācīšanās, bet gan viss pārējais, kas notiek ap studijām! LU ir lieliskas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Universitātē var nodarboties ar 12 sporta veidiem – gan profesionālā līmenī, realizējot duālo karjeru, gan savam priekam. Spēlēt futbolu, basketbolu, florbolu, vingrot aerobikas nodarbībās vai asināt prātu šahā.

LU ir vairāk nekā 20 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, kas ieguvuši atzinību un kļuvuši pazīstami Latvijā un pasaulē. Tieši šonedēļ vairāk nekā 300 cilvēku kupls pulks – LU dziedātāji, dejotāji, spēlētāji – dodas uz Viļņu, lai piedalītos Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos “Gaudeamus” – lielākajā šāda veida festivālā (svētkos) tieši studentiem.

Nākamais “Izvēlies panākumus!” raidījums būs skatāms TV24 ēterā 16. jūnijā plkst. 21, bet raidījumu atkārtojumus varēsi vērot1.07. plkst. 13.00 un 3.07. plkst. 9.00 un 8.07. plkst. 13.00 un 10.07. plkst. 9.00, kā arī sev ērtā laikā tos var noskatīties un izzināt LU “no iekšpuses” LU Facebook kontā.