“Latvijas valsts meži” – zaļākais zīmols Latvijā 0
Aizvadītās nedēļas izskaņā – 26. septembrī – Viļņā norisinājās “Baltijas Zīmolu forums” jeb “Baltic Brand Forum 2025”, kura laikā tika paziņoti mīlētākie, zaļākie, cilvēcīgākie, izdevīgākie, rezonējošākie un visstraujāk augošie zīmoli Baltijā, balstoties uz sabiedrības vērtējumu. Jau astoto gadu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izdevies saglabāt līderpozīcijas kā Latvijas zaļākajam zīmolam.
LVM Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs skaidro:
“Esam patiesi lepni un pateicīgi Latvijas iedzīvotājiem par uzticību un augsto novērtējumu, jau astoto gadu atzīstot mūs par zaļāko Latvijas zīmolu. To ik dienas stiprinām savā darbībā un attīstībā – rūpējamies par Latvija zaļo zeltu, valsts labklājību, dabas vērtībām, kopjam un audzējam mežu, lai mazinātu klimata pārmaiņas un nodrošinām iedzīvotājiem brīvi pieejamas atpūtas iespējas Latvijas valsts mežos. Šī atzinība apliecina mūsu atbildību sabiedrības priekšā.”
Latvijā par straujāk augošo zīmolu atzīts zīmols “Ķekava”, cilvēcīgāko zīmolu – “Swedbank”, mīlētāko zīmolu – “Swedbank”, mīlētāko vietējo ražotāju zīmolu – “Kārums”, mīlētāko mediju zīmolu – Latvijas Televīzija, izdevīgāko zīmolu – “Depo”, rezonējošāko zīmolu – “Swedbank” un zaļāko zīmolu – “Latvijas valsts meži”.
Savukārt Baltijas kopvērtējumā: straujāk augošais un zaļākais zīmols – “Ikea”, cilvēcīgākais un mīlētākais zīmols – “Swedbank”, mīlētākais vietējo ražotāju zīmols – “Kārums”, mīlētākais mediju zīmols – “Delfi”, izdevīgākais zīmols – “Lidl”, rezonējošākais zīmols – “Swedbank”.
2025. gadā “Baltic Brand Forum” notika jau 21. reizi, pulcējot starptautiskus nozares speciālistus un organizējot paneļdiskusijas par zīmolu mijiedarbību ar kultūru kā nozīmīgu ikdienas paradumu un vērtību veidotāju.
“Brand Capital” ir Baltijā plašākais zīmolu un dzīvesstila pētījums. Tā pirmsākumi meklējami 2004. gadā “Latvijas Zīmolu topa” izveidē, bet kopš 2013. gada pētījums tiek veikts arī Lietuvā un Igaunijā. Nodrošinot datu reprezentativitāti, pētījumu veic “Norstat”, kas ir viens no vadošajiem un lielākajiem tirgus izpētes datu vācējiem Eiropā.