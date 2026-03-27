"Latvijas vēja parki" pērn strādāja ar 1,4 miljonu eiro zaudējumiem
AS “Latvenergo” piederošās SIA “Latvijas vēja parki” zaudējumi pagājušajā gadā pieauga par 28% – līdz 1,399 miljoniem eiro, un kompānija neguva ieņēmumus no pamatdarbības, liecina “Firmas.lv” informācija.
Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pagājušā gada zaudējumi galvenokārt ir saistīti ar projektu vadības un atbalsta pakalpojumu izmaksām.
Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2023. gada 28. novembrī Ministru kabinets (MK) pieņēma lēmumu “Latvijas vēja parkiem” piešķirt tiesības iegūt apbūves tiesības noteiktās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) teritorijās un apstiprināja vienreizējo maksājumu 3 142 877 eiro apmērā.
Savukārt 2023. gada 29. novembrī “Latvijas vēja parki” un LVM parakstīja apbūves tiesību līgumu par astoņām teritorijām vēja parku izbūvei ar kopējo platību 39 941 hektārs.
Apbūves tiesības saņemtas teritorijām Limbažu, Valkas, Valmieras, Ķekavas, Bauskas, Aizkraukles, Ogres, Balvu, Ludzas un Ventspils novados.
Vadības ziņojumā teikts, ka “Latvijas vēja parki” ir sākuši dialogu ar vides institūcijām, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā ir saņemtas ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) programmas katrai apbūves tiesību teritorijai, kas ir būtiski turpmākajā projekta gaitā un saziņā ar vietējo sabiedrību.
Vadības ziņojumā arī minēts, ka vēja parki netiks būvēti “Natura 2000” teritorijās, mikroliegumos un to buferzonās, kā arī prioritāri būvēšanai tiks izvēlētas teritorijas ar mazāku ietekmi uz vidi, piemēram, jau esošās cirsmas.
Tāpat vadības ziņojumā minēts, ka uzņēmums pērn oktobrī saņēma Valsts vides dienesta (VVD) atzinumu par vēja elektrostaciju parka “Limbaži-Salacgrīva” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanas IVN ziņojumu, un tā īstenošana ir atļauta, ievērojot IVN ziņojumā un VVD noteiktos ierobežojumus.
Savukārt IVN ziņojumi par vēja parkiem “Valmiera-Valka” un “Bauska-Ķekava-Ogre” atzinumu saņemšanai ir iesniegti VVD 2025. gada 7. novembrī un 2025. gada 29. decembrī. IVN atzinumu saņemšana šiem parkiem tiek prognozēta 2026. gada vidū. Savukārt parkiem “Ventspils 1” un “Ventspils 2” dabas eksperti veic teritorijas apsekošanu, kā arī tiek gatavoti IVN ziņojumi iesniegšanai VVD.
Savukārt vēja parka “Augšdaugava” IVN ziņojuma sagatavošana nav sākta, jo turpinās dabas izpētes, kā arī tiek veikta parka izvietojuma pārplānošana. Pēc dabas ekspertu ziņojuma saņemšanas tiks pieņemts lēmums par turpmāko IVN virzību šim parkam.
Ņemot vērā dabas ekspertu atzinumus un saņemto informāciju no Aizsardzības ministrijas (AM), uzņēmums ir apturējis parku attīstīšanu Ogres-Bauskas-Aizkraukles un Balvu-Ludzas teritorijās.
Šogad uzņēmums sagatavos skiču projektus gan vēja elektrostaciju parkiem, gan pieslēgumiem pie augstsprieguma tīkliem, kā arī ietvers teritoriju, pievedceļu un citas infrastruktūras plānošanu. Pēc IVN ziņojuma apstiprināšanas katram parkam tiks veikta ģeoloģiskā izpēte, nodrošinot piemērotu tehnoloģisko risinājumu izvēli parka izbūvei. Vienlaikus vairākos parkos turpinās vēja mērījumi.
“Latvijas vēja parki” 2024. gadā strādāja ar 1,094 miljonu eiro zaudējumiem.
Jau ziņots, ka kompānija “Latvijas vēja parki” tika reģistrēta 2022. gada 22. jūlijā, lai veicinātu Latvijas virzību uz enerģētisko neatkarību un klimatneitralitāti.
Par “Latvijas vēja parku” vienīgo īpašnieku 2024. gada aprīlī kļuva “Latvenergo”, kurai līdz tam kopuzņēmumā piederēja 80% kapitāla daļu. Pirms tam 20% kapitāldaļu piederēja LVM.