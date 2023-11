Kuriozi no intīmās dzīves! “Liec to iekšā,” viņa teica. “Es jau esmu iekšā,” viņš atbildēja

Foto: shutterstock

Lai pasmietos pati par sevi un liktu saprast citiem, ka ir normāli kādreiz justies neveikli, ar savu personīgo pieredzi intīmajā jomā portālā “Metro” dalījusies kāda sieviete.

“Man bija 18 gadi, un savu nevainību biju zaudējusi tikai pirms dažiem gadiem,” viņa iesāk.

“Biju dažos randiņos ar kādu jauku vīrieti. Man viņš patika, bet vēl nekad nebijām gulējuši kopā. Kādu nakti, kad es biju mājās, gultā, ar spēcīgiem saaukstēšanās simptomiem, viņš mani pārsteidza, atnākot ciemos ar saldumiem un filmu, lai mani uzmundrinātu,” viņa stāsta.

“Pēc “karstām” roku darbībām zem palagiem mēs pēkšņi bijām kaili un grasījāmies nodarboties ar seksu,” viņa turpina. “Liec to iekšā,” viņa atceras, kā viņam teikusi. Tajā brīdī viņš kļuva sarkans un čukstēja: “Es jau esmu iekšā”.

Tajā brīdī varētu dzirdēt, kā uz zemes nokrīt adata.

“Mēs abi bijām mazliet apstulbuši, un man nebija ne jausmas, ko darīt,” viņa atceras savu apmulsumu.

“Tā kā es biju salīdzinoši nepieredzējusi un viņa dzimumloceklis bija īsāks, nekā es biju gaidījusi, es vienkārši to uzreiz nejutu. Es jutos šausmīgi, bet tas vismaz nebija tīšs apvainojums, tāpēc mēs vienkārši turpinājām dažas minūtes un pēc tam nejauši apstājāmies. Nevienam no mums nebija orgasma, un mēs neapspriedām notikušo. Mēs nekad vairs nesatikāmies,” viņa piebilst.

Sieviete dažreiz joprojām prāto, vai viņai vajadzēja atvainoties. Runājot par seksu, mēs visi dažkārt esam idioti, viņa uzsver.

“Vai jūtaties aizskarti par manu paziņojumu? Ļaujiet man paskaidrot,” viņa vēlas pamatot savu viedokli.

“Es domāju, ka lielākā daļa no mums kaut reizi ir izdarījuši kaut ko neticami stulbu, neveiklu vai apkaunojošu guļamistabā. Patiesībā tā nav mūsu vaina — tā ir tikai daļa no tā, kas notiek, kad divi (vai vairāki) cilvēki izģērbjas un sāk nodarboties ar seksu,” viņa skaidro.

Kāds nejauši nopiržas vai pasaka ko negaidītu, un pēkšņi galvā sākas panika, prāts kliedz: “Ko es tikko izdarīju?!”

Lielākajai daļai cilvēku rūp viņu seksuālā veiktspēja, un mēs vēlamies zināt, ka mēs liekam otram justies labi, tāpēc mēs iegrūžam negatīvo pieredzi glītā kastē un ceram, ka neviens tajā neielūkosies.

Patiesībā šāda veida pieredze ir pilnīgi normāla, un par to nav jāuztraucas. Patiesās bažas rada nerunāšana par to, jo tas var izraisīt iekšēju kaunu, un tas, savukārt, var traucēt jums pilnībā izbaudīt seksuālo dzīvi.

“Tāpēc šodien es vēlos padalīties ar vienu no visapkaunojošākajām pieredzēm, kāda man jebkad ir bijusi,” viņa turpina, piebilstot, “es jau stāstīju par gadījumu, kad nejauši apvainoju vīrieša dzimumlocekli vissliktākajā iespējamajā veidā – tāpēc pāriesim pie apkaunojošā scenārija numur divi.”

“Man tolaik bija 20 gadi. Mēs ar kolēģi jau bijām flirtējuši nedēļām ilgi, un darbinieku ballīte mēs beidzot rīkojāmies, savstarpējās pievilcības vadīti,” viņa stāsta.

“Viss sākās ar skūpstiem alkohola reibumā, esot ceļā uz viņa māju. Mēs nokļuvām gultā, sekss bija diezgan iespaidīgs, izņemot vienu niecīgu sīkumu – man sākās mēnešreizes visnepiemērotākajā un viskarstākajā brīdī un neviens no mums to nepamanīja. Tikai tad, kad no rīta pamodos un ieraudzīju asins traipus uz palagiem un izsmērētus rokas nospiedumus uz viņa baltās guļamistabas sienas, es sapratu, kas noticis. Es no kauna gribēju ielīst zemē,” viņa atceras.

“Izmisīgi noslaucīju sienas, bet, tā kā es neko nevarēju darīt ar palagiem, es saģērbos, ātri atvadījos un devos prom. Viņš noteikti zināja, ka es jutos apkaunota, jo viņš par to nekad neteica ne vārda. Un pēc dažām nedēļām mums atkal bija sekss, tāpēc viss ir labi, kas labi beidzas,” sieviete uzsver.

Ikvienam, kurš kādreiz ir piedzīvojis kaut ko līdzīgu (vai baidījies): tā ir normāla ķermeņa funkcija, un šādas lietas notiek. Nekauniniet sevi par to!

“Labi, ir pienācis laiks finālam. Šī pieredze ir nesenāka, jo tā bija manos 30 gados (man tagad ir 34),” viņa turpina.

“Es vairākus mēnešus satikos ar kādu vīrieti. Mums bija lieliska jūtu ķīmija, un sekss bija vēl labāks,” stāsta sieviete.

“Vienā no mūsu randiņiem mēs tikāmies bārā. Viens dzēriens pārvērtās par daudziem, un mēs, dzēruši un laimīgi, devāmies mājās. Mēs abi esam diezgan kaislīgi cilvēki, un viņš bija atvērts eksperimentiem, taču bija teicis, ka neķītras runas seksa laikā nav domātas viņam. Bet alkohols bija acīmredzami atraisījis viņa mēli, jo pēkšņi viņš čukstēja man ausī seksīgas frāzes,” viņa atceras.

Sieviete atbildējusi, un viss ritējis gludi, līdz nejauši viņa izpļāpājusies: “Es mīlu tevi!”

Tas bija mirkļa karstumā. “Es nezināju, ko darīt, tāpēc es tikai vaidēju mazliet skaļāk un cerēju, ka viņš mani nav dzirdējis. Smieklīgi, ka dažas stundas vēlāk viņš man teica kaut ko līdzīgu,” viņa stāsta.

Viņi to neapsprieda, pirms sieviete pameta viņa māju, bet dienu pēc tam viņas randiņu partneris atsūtījis īsziņu: “Saki patiesību, kurš to teica?” Abi esot pasmējušies un vienojušies, ka seksa laikā un dzērumā teiktais neskaitās.

“Šie ir tikai trīs piemēri no daudzajiem gadījumiem, kad esmu darījusi vai teikusi muļķīgas lietas,” viņa uzsver. “Es ceru, ka manas ciešanas liks jums mazliet pasmieties, un nākamreiz, kad sadusmojieties paši uz sevi, atgādiniet sev, ka mēs visi dažkārt esam idioti. Viss būs labi,” viņa norāda raksta beigās.