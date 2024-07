Foto – bonappetit.lv

Īsta tradicionālā okroška – leģendāra recepte no 18. gadsimta Ieteikt







Tāpat kā Latvijā aukstā zupa, tā okroška ir populārākais ēdiens karstumā, jo tas lieliski atsvaidzina un atvēsina, kā arī tā ir slavena ar savu īpašo garšu. To var pagatavot no sūkalām, skābā krējuma, vistas buljona un pat minerālūdens, taču agrāk šis ēdiens tika gatavots savādāk. UNIAN raksta plašāk, kā senos laikos tapa okroška un ar ko tā to ēda kopā.

Reklāma Reklāma

Kā radās okroška uz kvasa bāzes

Tiek uzskatīts, ka okroškas priekštecis ir ēdiens ar nosaukumu “tjura”, kas sastāvēja tikai no kvasa, sasmalcinātiem sīpoliem un mērcētas maizes. Tad sastāvdaļas sāka mainīties, bet 18. gadsimta receptes liecina, ka okroškai pievienoja jau mājputnu vai jebkuru citu gaļu un pat zivis. Gurķus vajadzēja lietot gan svaigus, gan sālītus, sajaukt ar pārējām sastāvdaļām un samīcīt ar dakšiņu, lai dārzeņi atdotu sulu.

Interesanti, kas sākotnēji okroškai pavāri izmantoja plūmju un gurķu sālījumu, ābolu sidra etiķi un kvasu, bet kartupeļu sastāvā nebija – tos varēja pasniegt atsevišķi un ceptus.

PSRS laikos kvasu aizstāja kefīrs, mājputnu gaļu un medījumus – desa. Tagad šim ēdienam ir daudz variāciju, taču jūs varat precīzi uzzināt, kā ukraiņu senči gatavoja okrošku.

“Tā pati” 18. gadsimta okroškas – recepte

– 1 litrs maizes kvasa:

– 250 g gatavu gaļas produktu;

– 2 svaigi gurķi;

– 75 g zaļo sīpolu;

– 2 olas;

– 0,5 glāzes skāba krējuma;

– 1 tējkarote cukura.

Liellopu gaļu, šķiņķi, mēli un svaigu gurķi sagriež kubiņos. Zaļo sīpolu sakapā, liek dziļā šķīvī, pievieno sāli un ar karoti samīca, lai sīpols izdala sulu un kļūst mīksts. Vāra olas, baltumus sagriež kubiņos un pannā sasmalcina dzeltenumus. Tiem pievieno saldo krējumu, sinepes uz naža gala, cukuru un sāli. Samaisa, atšķaida ar kvasu, pievieno gaļu, gurķus un sīpolus. Pirms pasniegšanas okrošku apkaisa ar sasmalcinātām dillēm.

Окрошка – це база для літа. Шо такоє??? pic.twitter.com/UrPJh8B06k — Philosophiæ Doctor (@Serhii_Prytula) July 10, 2024

Если вы думали, что окрошка на кефире — это предел харама, у нас для вас плохие новости pic.twitter.com/QC5Hz3VrG3 — Д///ИХАД (@tvjihad) June 20, 2024