"Lielākā daļa Krievijas pilsoņu Latvijā izdarīja savu izvēli – tagad viņi par to maksā," neiroķirurgam skarbs komentārs
Runājot par Krievijas pilsoņu situāciju Latvijā, TV24 raidījumā “Preses klubs” neiroķirurgs Renārs Putniņš, kurš strādā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un Jelgavas poliklīnikā, pauda viedokli, ka šis jautājums ir jāskata dziļāk.
Viņš norādīja, ka lielākā daļa Krievijas pilsoņu Latvijā ir pensionāri, kuri izdarījuši apzinātu izvēli saņemt Krievijas pensiju: “Ja tu izdari izvēli un neizvērtē savas spējas, konkrēti, ja esi visu apzināto mūžu nodzīvojis valstī, kuras valodu neesi iemācījies, tad par šo izvēli ir jāmaksā.”
Putniņš skaidroja, ka, lai gan izvēle saņemt Krievijas pensiju var būt bijusi kļūdaina, zināšanas latviešu valodā būtu atrisinājušas šo problēmu: “Ja zini latviešu valodu, esi izkļuvis no situācijas, problēmu atrisinājis un vari dzīvot tālāk.”
Tomēr speciālistu nedaudz uztrauc plašāks šīs problēmas aspekts: “Šiem Krievijas pensionāriem ir bērni, kuri ir Latvijas pilsoņi. Šajā situācijā vecākais cilvēks ģimenē, kurš nezina latviešu valodu, cieš un it kā tiek represēts. Mēs sakām – jāved ārā!”
Putniņš norādīja, ka, lai gan juridiski tas ir pareizi, jo valoda ir jāzina, psiholoģiski tas rada sarežģījumus. Latvijas pilsoņiem, kuru vecāki ir Krievijas pilsoņi, izvešana var radīt emocionālas sekas: “Aizvedot vienu Krievijas pilsoni, paliek pieci vai seši mazbērni, kas ir neapmierināti.”
Putniņš neņemas spriest, kas ir pareizi vai nepareizi, jo “likums ir likums, un valoda ir jāzina”, taču viņš uzsver, ka situācija ir sarežģīta un prasa rūpīgu izvērtēšanu, ņemot vērā noskaņu šajās ģimenēs.