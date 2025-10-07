Lietuvā visiem klientu apkalpotājiem būs jārunā tikai lietuviski. Vai Latvija sekos piemēram? 0
TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Rīgas vicemērs un Nacionālās apvienības valdes loceklis Edvards Ratnieks pauda satraukumu par latviešu valodas lietojumu imigrācijas kontekstā un aicināja Latviju sekot Lietuvas piemēram, kur ieviests stingrs regulējums – visiem klientu apkalpošanas darbiniekiem obligāti jārunā tikai lietuviski.
Ratnieks uzsvēra, ka šobrīd saskarē ar imigrantiem latviešu valodu nākas dzirdēt ļoti reti. “Protams, ka, saskaroties ar šiem imigrantiem, latviešu valodu tiešām dzirdam reti, pareizāk sakot – vēl mazāk nekā reti,” norādīja politiķis, piebilstot, ka tas rada bažas par valsts valodas lomu sabiedrībā.
Viņš uzskata, ka Lietuva šajā jautājumā ir rādījusi priekšzīmi, no kuras Latvija varētu mācīties. “Jāsaka tā, ka Lietuva ir parādījusi piemēru, kam mēs varam sekot kā valsts – manuprāt, ļoti labi. Jo striktāks regulējums būs, jo mazākas imigrācijas iespējas šeit radīsies,” skaidroja Ratnieks.
Rīgas vicemērs uzsvēra, ka nepieciešams ierobežot ne tikai nelegālo, bet arī legālo imigrāciju, jo abas parādības ir cieši saistītas. “Mums ir jāstrādā pret imigrāciju kopumā. Mums ir svarīga ne tikai nelegālā, bet arī legālā imigrācija, tās izskaušana, jo mēs gribam kā valsts tomēr turpināt pastāvēt,” viņš sacīja.
Ratnieks skaidroja, ka viena no problēmām ir tas, ka legāli Latvijā ieceļojušās personas bieži vien neizbrauc no valsts arī tad, kad to uzturēšanās termiņš ir beidzies. “Legālā imigrācija šobrīd ir ļoti cieši saistīta ar nelegālo imigrāciju, jo personas, kas šeit atbrauc, viņas neaizbrauc prom tad, kad tām ir jāaizbrauc,” viņš norādīja.
Kritiku viņš veltīja arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas, pēc viņa domām, strādā pārāk saudzīgi. “Turklāt ar ļoti baltiem cimdiņiem strādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas nemitīgi pagarina termiņus, un šīs personas teorētiski var legāli uzturēties,” uzsvēra Ratnieks.