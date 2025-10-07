Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Lietuvā visiem klientu apkalpotājiem būs jārunā tikai lietuviski. Vai Latvija sekos piemēram? 0

LA.LV
18:06, 7. oktobris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Rīgas vicemērs un Nacionālās apvienības valdes loceklis Edvards Ratnieks pauda satraukumu par latviešu valodas lietojumu imigrācijas kontekstā un aicināja Latviju sekot Lietuvas piemēram, kur ieviests stingrs regulējums – visiem klientu apkalpošanas darbiniekiem obligāti jārunā tikai lietuviski.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kuras zodiaka zīmes aizsargā laba karma: kāds ir viņu veiksmes noslēpums?
Veselam
VIDEO. Ne jau pediatri – daži ārsti pie mums pelna vairāk nekā Eiropā, 41 000 eiro ik mēnesi 15
Pārspēj visus iespējamos Bībeles pareģojumus: zinātnieki nosaukuši četrus lielākos draudus cilvēcei
Lasīt citas ziņas

Ratnieks uzsvēra, ka šobrīd saskarē ar imigrantiem latviešu valodu nākas dzirdēt ļoti reti. “Protams, ka, saskaroties ar šiem imigrantiem, latviešu valodu tiešām dzirdam reti, pareizāk sakot – vēl mazāk nekā reti,” norādīja politiķis, piebilstot, ka tas rada bažas par valsts valodas lomu sabiedrībā.

Viņš uzskata, ka Lietuva šajā jautājumā ir rādījusi priekšzīmi, no kuras Latvija varētu mācīties. “Jāsaka tā, ka Lietuva ir parādījusi piemēru, kam mēs varam sekot kā valsts – manuprāt, ļoti labi. Jo striktāks regulējums būs, jo mazākas imigrācijas iespējas šeit radīsies,” skaidroja Ratnieks.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Nesenās dronu palaišanas no tankkuģiem ir viens šāds piemērs,” Zelenskis atšifrē Putina plānus
Veselam
VIDEO. Ne jau pediatri – daži ārsti pie mums pelna vairāk nekā Eiropā, 41 000 eiro ik mēnesi
Kokteilis
Magones kavalieri savā starpā saplūcas: “Ko tu domā, ka te atbrauci izgulēties un paēst?”

Rīgas vicemērs uzsvēra, ka nepieciešams ierobežot ne tikai nelegālo, bet arī legālo imigrāciju, jo abas parādības ir cieši saistītas. “Mums ir jāstrādā pret imigrāciju kopumā. Mums ir svarīga ne tikai nelegālā, bet arī legālā imigrācija, tās izskaušana, jo mēs gribam kā valsts tomēr turpināt pastāvēt,” viņš sacīja.

Ratnieks skaidroja, ka viena no problēmām ir tas, ka legāli Latvijā ieceļojušās personas bieži vien neizbrauc no valsts arī tad, kad to uzturēšanās termiņš ir beidzies. “Legālā imigrācija šobrīd ir ļoti cieši saistīta ar nelegālo imigrāciju, jo personas, kas šeit atbrauc, viņas neaizbrauc prom tad, kad tām ir jāaizbrauc,” viņš norādīja.

Kritiku viņš veltīja arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas, pēc viņa domām, strādā pārāk saudzīgi. “Turklāt ar ļoti baltiem cimdiņiem strādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas nemitīgi pagarina termiņus, un šīs personas teorētiski var legāli uzturēties,” uzsvēra Ratnieks.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Esam kļuvuši par tradicionālo vērtību paraugu britiem!” Latvieši pretrunīgi vērtē ārzemnieka reakciju
“Būsim reāli… Rīgā nav nelegālo imigrantu problēmu!” Vai tiešam politiķi mūs biedē priekšvēlēšanu dēļ?
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.