“Būsim reāli… Rīgā nav nelegālo imigrantu problēmu!” Vai tiešam politiķi mūs biedē priekšvēlēšanu dēļ? 1
Sociālajos medijos no jauna uzliesmo diskusija par nelegālo imigrantu tēmu, kāds to sauc par iedzīvotāju “brīdināšanas” taktiku priekšvēlēšanu laikā, taču citi norāda uz reāliem draudiem un izaicinājumiem.
Mārtiņš sociālo mediju platformā “X” raksta: “Būsim reāli. Rīgā nav nekāda nelegālo imigrantu problēma, bet priekšvēlēšanu laikā cilvēkus var pabiedēt ar brūnajiem cilvēkiem un gejiem un cerēt, ka kāds pavilksies, jo ārzemēs kādam sanāca, tā vietā, lai risinātu reālas problēmas, kas ir sarežģīti.”
Vita komentāru sadaļā dalās arī savos novērojumos: “Legālie vai nelegālie – pilna Rīga, sevišķi centra apkaimē. Problēmu noliedzot, tā nepazūd, bet problēmu nerisinot, tā padziļinās, paplašinās un kļūst par jauno “normālību”. Vēlāk būs par vēlu, līdz būsim velkomistu valstu situācijā.”
Hosē raksta: “Nelegālo imigrantu problēma ir hibrīdkara sastāvdaļa, bet tas nemaina faktu, ka ir politiskie spēki, kuri vienmēr ir “izbraukuši” uz uzpūstām problēmām tieši priekšvēlēšanu laikā. Un kad jau šķiet, ka “neizbrauks”, viņiem atkal un atkal tas izdodas – viens un tas pats triks.”
Tu uz ielas esi bijis?
— Jānis Ratkevičs (@janis_ratkevics) September 26, 2025
Nav tā, ka problēma jau šobrīd ir milzīga, bet pilnīgi noteikti diezgan aktīvi "briest". Daudzi no tiem ir iebraukuši legāli, it kā studēt, bet faktiski daudzi no viņiem nestudē.
— Mārtiņš Lūsis (@MartinsLusis) September 26, 2025
Mēs, kā ierasts, dikti vaimanāsim, kad, nekādu problēmu neradošie imigranti, izvaros kādu nepilngadīgu meiteni (kā tas notiek visās valstīs, kur viņi ir) un tad gan varēsim izrādīt sašutumu. Tagad viss čiliņā.
— Martins Matisons (@matisonsmartins) September 26, 2025